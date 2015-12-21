unlock
Ясно, просто YaVi питав про мобільний застосунок, а там принаймні у мене, в Андроїді виписка таки не формується а можливо лише відправка на мило. У вебі так, можна... було вчора, бо сьогодні жоден браузер веб версію в мене не відкриває.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:05
unlock
Ясно, просто YaVi питав про мобільний застосунок, а там принаймні у мене, в Андроїді виписка таки не формується а можливо лише відправка на мило. У вебі так, можна... було вчора, бо сьогодні жоден браузер веб версію в мене не відкриває.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:18
Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:07
Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:32
А у меня в ИБ карты активны, а в мобильном приложении в статусе «заблокированы»
Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
Господа,
при снятии с банкомата форварда БВК и Депозитка, что либо блокируется? Какой процент и когда возвращается? Если да, то для чего это сделано?
Как обойти эту блокировку? Нужна именно наличка
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