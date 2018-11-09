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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:05
unlock
Ясно, просто YaVi питав про мобільний застосунок, а там принаймні у мене, в Андроїді виписка таки не формується а можливо лише відправка на мило. У вебі так, можна... було вчора, бо сьогодні жоден браузер веб версію в мене не відкриває.
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Viz
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:18
Stringer написав:
Пополнил депозитку п2п - пришла смска о пополнении, в иб денег пилять нет, они почему то заблоковни, платёж сделать нельзя....
день прошел, утреннее пополнение депозитки так и осталась заблокированным...
просто украли минимум на три дня деньги... нецензурных слов не хватает
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Stringer
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:07
Stringer написав:
Пополнил депозитку п2п - пришла смска о пополнении, в иб денег пилять нет, они почему то заблоковни, платёж сделать нельзя....
где нельзя сделать платеж в ИБ или в ПОС терминале\интернете ?
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J
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:32
А у меня в ИБ карты активны, а в мобильном приложении в статусе «заблокированы»
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Fylhtq
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:47
Господа,
при снятии с банкомата форварда БВК и Депозитка, что либо блокируется? Какой процент и когда возвращается? Если да, то для чего это сделано?
Как обойти эту блокировку? Нужна именно наличка
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Алексей77
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:33
Депозит в новом ИБ как открыть?
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novichok
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:50
J написав: Stringer написав:
Пополнил депозитку п2п - пришла смска о пополнении, в иб денег пилять нет, они почему то заблоковни, платёж сделать нельзя....
где нельзя сделать платеж в ИБ или в ПОС терминале\интернете ?
Нигде - деньги на карту зашли, смска о приходе пришла, но они заблокированы
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Stringer
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:18
Алексей77 написав:
Господа,
при снятии с банкомата форварда БВК и Депозитка, что либо блокируется? Какой процент и когда возвращается? Если да, то для чего это сделано?
Как обойти эту блокировку? Нужна именно наличка
5%. Блок снимается после проводки по счету. Мне вчера поддержка сказала, что не планируют отменять появления данной блокировки(подозреваю, что не умеют).
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:28
unlock написав: Алексей77 написав:
Господа,
при снятии с банкомата форварда БВК и Депозитка, что либо блокируется? Какой процент и когда возвращается? Если да, то для чего это сделано?
Как обойти эту блокировку? Нужна именно наличка
5%. Блок снимается после проводки по счету. Мне вчера поддержка сказала, что не планируют отменять появления данной блокировки(подозреваю, что не умеют).
Поддержка это студенты калла? Я за два дня от них таких баек наслушался, детский сад отдыхает
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Stringer
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:35
Stringer написав: unlock написав: Алексей77 написав:
Господа,
при снятии с банкомата форварда БВК и Депозитка, что либо блокируется? Какой процент и когда возвращается? Если да, то для чего это сделано?
Как обойти эту блокировку? Нужна именно наличка
5%. Блок снимается после проводки по счету. Мне вчера поддержка сказала, что не планируют отменять появления данной блокировки(подозреваю, что не умеют).
Поддержка это студенты калла? Я за два дня от них таких баек наслушался, детский сад отдыхает
Нет, высокообразованные системные архитекторы из Visa Int. Понятно, что сказочники из поддержки. Но похоже, спец, который прописывал правила комиссий в процессинг, или забухал или уволился.
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unlock
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