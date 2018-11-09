Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:47

Господа,

при снятии с банкомата форварда БВК и Депозитка, что либо блокируется? Какой процент и когда возвращается? Если да, то для чего это сделано?

Как обойти эту блокировку? Нужна именно наличка

Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»

http://minfin.com.ua/deposits/bonus/