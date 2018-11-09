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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3255325632573258>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:05

unlock

Ясно, просто YaVi питав про мобільний застосунок, а там принаймні у мене, в Андроїді виписка таки не формується а можливо лише відправка на мило. У вебі так, можна... було вчора, бо сьогодні жоден браузер веб версію в мене не відкриває.
Viz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:18

  Stringer написав:Пополнил депозитку п2п - пришла смска о пополнении, в иб денег пилять нет, они почему то заблоковни, платёж сделать нельзя....

день прошел, утреннее пополнение депозитки так и осталась заблокированным...
просто украли минимум на три дня деньги... нецензурных слов не хватает :evil:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:07

  Stringer написав:Пополнил депозитку п2п - пришла смска о пополнении, в иб денег пилять нет, они почему то заблоковни, платёж сделать нельзя....

где нельзя сделать платеж в ИБ или в ПОС терминале\интернете ?
J
 
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А у меня в ИБ карты активны, а в мобильном приложении в статусе «заблокированы»
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

Господа,
при снятии с банкомата форварда БВК и Депозитка, что либо блокируется? Какой процент и когда возвращается? Если да, то для чего это сделано?
Как обойти эту блокировку? Нужна именно наличка
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:33

Депозит в новом ИБ как открыть?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:50

  J написав:
  Stringer написав:Пополнил депозитку п2п - пришла смска о пополнении, в иб денег пилять нет, они почему то заблоковни, платёж сделать нельзя....

где нельзя сделать платеж в ИБ или в ПОС терминале\интернете ?

Нигде - деньги на карту зашли, смска о приходе пришла, но они заблокированы
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:18

  Алексей77 написав:Господа,
при снятии с банкомата форварда БВК и Депозитка, что либо блокируется? Какой процент и когда возвращается? Если да, то для чего это сделано?
Как обойти эту блокировку? Нужна именно наличка

5%. Блок снимается после проводки по счету. Мне вчера поддержка сказала, что не планируют отменять появления данной блокировки(подозреваю, что не умеют).
panatar.com
unlock
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  unlock написав:
  Алексей77 написав:Господа,
при снятии с банкомата форварда БВК и Депозитка, что либо блокируется? Какой процент и когда возвращается? Если да, то для чего это сделано?
Как обойти эту блокировку? Нужна именно наличка

5%. Блок снимается после проводки по счету. Мне вчера поддержка сказала, что не планируют отменять появления данной блокировки(подозреваю, что не умеют).

Поддержка это студенты калла? Я за два дня от них таких баек наслушался, детский сад отдыхает
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:35

  Stringer написав:
  unlock написав:
  Алексей77 написав:Господа,
при снятии с банкомата форварда БВК и Депозитка, что либо блокируется? Какой процент и когда возвращается? Если да, то для чего это сделано?
Как обойти эту блокировку? Нужна именно наличка

5%. Блок снимается после проводки по счету. Мне вчера поддержка сказала, что не планируют отменять появления данной блокировки(подозреваю, что не умеют).

Поддержка это студенты калла? Я за два дня от них таких баек наслушался, детский сад отдыхает

Нет, высокообразованные системные архитекторы из Visa Int. Понятно, что сказочники из поддержки. Но похоже, спец, который прописывал правила комиссий в процессинг, или забухал или уволился.
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unlock
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