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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3255325632573258

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:46

Рискнул

И минуту назад зарегистрировался без всяких проблем через комп (устаревший Хром Version 49.0.2623.112 потому что на WinXP).

Первое впечатление - не понравилось (плохое масштабирование), не увидел, где можно сделать выписку по карте (Депозитка), остаток по которой показывает правильно (с учетом блокировки на сумму сегодняшнего пополнения).

Остальное не пробовал.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:53

  octopus написав:И минуту назад зарегистрировался без всяких проблем через комп (устаревший Хром Version 49.0.2623.112 потому что на WinXP).

Первое впечатление - не понравилось (плохое масштабирование), не увидел, где можно сделать выписку по карте (Депозитка), остаток по которой показывает правильно (с учетом блокировки на сумму сегодняшнего пополнения).

Остальное не пробовал.

Меню, счета, справа в конце строки счета депозитки - кнопка загрузки выписки.
panatar.com
unlock
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:56

  unlock написав:
  Stringer написав:Поддержка это студенты калла? Я за два дня от них таких баек наслушался, детский сад отдыхает

Нет, высокообразованные системные архитекторы из Visa Int. Понятно, что сказочники из поддержки. Но похоже, спец, который прописывал правила комиссий в процессинг, или забухал или уволился.

А я думаю, что все это спецом так сделали, тоесть именно все это гуано заказал банк.
Ну нельзя так все испоганить и налажать тупо по безолаберности.
Типа финмон банка не справился с задачей выгнать думающих клиентов - значит будем травить их дустом. Уж лучше бы ввели плату за иб и вход в отделения :evil:
Востаннє редагувалось Stringer в П'ят 09 лис, 2018 21:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:57

  Lost написав:
  Stringer написав:Support BForward что делать тем, кому ваш иб не даёт зарегистрироваться? Куда бежать, кому звонить?

пробуйте с телефона, должно пройти.

PS: Банку большой минус! Ради этого вместо старого ИБ мы ждали 16 дней (вдуматься только, пол месяца) :!:
В него перед релизом хоть кто то в банке заходил?!? Позор, и верните карточные и текущие счета! :twisted:

Support BForward карточные и текущие счета когда вернете?!?
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:11

  unlock написав:Меню, счета, справа в конце строки счета депозитки - кнопка загрузки выписки.
Карта есть, а счета нет. :roll:
Зображення
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:32

Условия по депозитке коряво написаны.
Кто-то кидал сэпом на эту карту? Вход без комиссии?
Арбузов
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 06:17

  Арбузов написав:Условия по депозитке коряво написаны.
Кто-то кидал сэпом на эту карту? Вход без комиссии?

Карте больше года - конечно кидали! Всё ОК.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 08:37

:oops: какашка вместо ИБ
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 08:58

  octopus написав:
  anikola13 написав:с карты списалось 2 раза.
Пишите на abutenko@forward-bank.com. У меня была такая же ошибка (двойное списание с карты) - исправили.

Написал. И тишина...
Криворукость высшей степени!
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 09:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

Але дібіли і жлоби. Перед тим, як відправити повідомлення із кодом для входу в інтернет-банкінг, хоча б перевірте, чи є абонент онлайн.
Кочевник
 
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