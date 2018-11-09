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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:46
И минуту назад зарегистрировался без всяких проблем через комп (устаревший Хром Version 49.0.2623.112 потому что на WinXP).
Первое впечатление - не понравилось (плохое масштабирование), не увидел, где можно сделать выписку по карте (Депозитка), остаток по которой показывает правильно (с учетом блокировки на сумму сегодняшнего пополнения).
Остальное не пробовал.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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octopus
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:53
octopus написав:
И минуту назад зарегистрировался без всяких проблем через комп (устаревший Хром Version 49.0.2623.112 потому что на WinXP).
Первое впечатление - не понравилось (плохое масштабирование), не увидел, где можно сделать выписку по карте (Депозитка), остаток по которой показывает правильно (с учетом блокировки на сумму сегодняшнего пополнения).
Остальное не пробовал.
Меню, счета, справа в конце строки счета депозитки - кнопка загрузки выписки.
panatar.com
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unlock
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:56
unlock написав: Stringer написав:
Поддержка это студенты калла? Я за два дня от них таких баек наслушался, детский сад отдыхает
Нет, высокообразованные системные архитекторы из Visa Int. Понятно, что сказочники из поддержки. Но похоже, спец, который прописывал правила комиссий в процессинг, или забухал или уволился.
А я думаю, что все это спецом так сделали, тоесть именно все это гуано заказал банк.
Ну нельзя так все испоганить и налажать тупо по безолаберности.
Типа финмон банка не справился с задачей выгнать думающих клиентов - значит будем травить их дустом. Уж лучше бы ввели плату за иб и вход в отделения
Востаннє редагувалось Stringer
в П'ят 09 лис, 2018 21:57, всього редагувалось 1 раз.
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Stringer
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:57
Support BForward
Lost написав: Stringer написав:Support BForward
что делать тем, кому ваш иб не даёт зарегистрироваться? Куда бежать, кому звонить?
пробуйте с телефона, должно пройти. PS:
Банку большой минус! Ради этого вместо старого ИБ мы ждали 16 дней (вдуматься только, пол месяца)
В него перед релизом хоть кто то в банке заходил?!? Позор, и верните карточные и текущие счета
!
карточные и текущие счета когда вернете?!?
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Lost
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octopus
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:32
Условия по депозитке коряво написаны.
Кто-то кидал сэпом на эту карту? Вход без комиссии?
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Арбузов
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Додано: Суб 10 лис, 2018 06:17
Арбузов написав:
Условия по депозитке коряво написаны.
Кто-то кидал сэпом на эту карту? Вход без комиссии?
Карте больше года - конечно кидали! Всё ОК.
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Vorlon
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Додано: Суб 10 лис, 2018 08:37
какашка вместо ИБ
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Суб 10 лис, 2018 08:58
octopus написав: anikola13 написав:
с карты списалось 2 раза.
Пишите на abutenko@forward-bank.com
. У меня была такая же ошибка (двойное списание с карты) - исправили.
Написал. И тишина...
Криворукость высшей степени!
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anikola13
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Додано: Суб 10 лис, 2018 09:24
Але дібіли і жлоби. Перед тим, як відправити повідомлення із кодом для входу в інтернет-банкінг, хоча б перевірте, чи є абонент онлайн.
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Кочевник
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