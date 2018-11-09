Stringer написав:Support BForward что делать тем, кому ваш иб не даёт зарегистрироваться? Куда бежать, кому звонить?
пробуйте с телефона, должно пройти.
PS: Банку большой минус! Ради этого вместо старого ИБ мы ждали 16 дней (вдуматься только, пол месяца) В него перед релизом хоть кто то в банке заходил?!? Позор, и верните карточные и текущие счета! [/quote]
Вчера зарегился в ИБ и в мобильной версии. Но в Веб версию не пускает, пишет что я 6 цифр читать не умею, поддержка утверждает, что у них все нормально, а мне очков не хватает. В мобильной версии моя грамотность и зрение оказались выше. Но вчера в моб версии все счета и депозиты отсутствовали. Сегодня все на месте. Провел перевод с ощадного на БВК. Отобразилось мгновенно
... Також поетапно вводиться в експлуатацію новий Інтернет-банк з поступовим розширенням функціоналу. В планах на найближчі місяці суттєве удосконалення Інтернет-банку та запуск нового мобільного додатку.
... Також поетапно вводиться в експлуатацію новий Інтернет-банк з поступовим розширенням функціоналу. В планах на найближчі місяці суттєве удосконалення Інтернет-банку та запуск нового мобільного додатку.
Stringer написав:Support BForward что делать тем, кому ваш иб не даёт зарегистрироваться? Куда бежать, кому звонить?
пробуйте с телефона, должно пройти.
PS: Банку большой минус! Ради этого вместо старого ИБ мы ждали 16 дней (вдуматься только, пол месяца) В него перед релизом хоть кто то в банке заходил?!? Позор, и верните карточные и текущие счета!
Вчера зарегился в ИБ и в мобильной версии. Но в Веб версию не пускает, пишет что я 6 цифр читать не умею, поддержка утверждает, что у них все нормально, а мне очков не хватает. В мобильной версии моя грамотность и зрение оказались выше. Но вчера в моб версии все счета и депозиты отсутствовали. Сегодня все на месте. Провел перевод с ощадного на БВК. Отобразилось мгновенно[/quote] Зато есть вход по отпечатку
novichok написав:С мобильной версии можно открыть депозит?
На депо відкрите через ІБ кишмиш капає?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.