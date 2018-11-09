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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3256325732583259

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 10:08

  Stringer написав:Support BForward что делать тем, кому ваш иб не даёт зарегистрироваться? Куда бежать, кому звонить?

пробуйте с телефона, должно пройти.

PS: Банку большой минус! Ради этого вместо старого ИБ мы ждали 16 дней (вдуматься только, пол месяца) :!:
В него перед релизом хоть кто то в банке заходил?!? Позор, и верните карточные и текущие счета! :twisted:[/quote]

Вчера зарегился в ИБ и в мобильной версии. Но в Веб версию не пускает, пишет что я 6 цифр читать не умею, поддержка утверждает, что у них все нормально, а мне очков не хватает. В мобильной версии моя грамотность и зрение оказались выше. Но вчера в моб версии все счета и депозиты отсутствовали. Сегодня все на месте. Провел перевод с ощадного на БВК. Отобразилось мгновенно
pavyak
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 10:38

http://www.forward-bank.com/press-cente ... iy-tsentr/

...
Також поетапно вводиться в експлуатацію новий Інтернет-банк з поступовим розширенням функціоналу. В планах на найближчі місяці суттєве удосконалення Інтернет-банку та запуск нового мобільного додатку.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 10:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

С мобильной версии можно открыть депозит?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 10:43

  greenozon написав:http://www.forward-bank.com/press-center/news/2017/forward-bank-pereyshov-na-noviy-protsesingoviy-tsentr/

...
Також поетапно вводиться в експлуатацію новий Інтернет-банк з поступовим розширенням функціоналу. В планах на найближчі місяці суттєве удосконалення Інтернет-банку та запуск нового мобільного додатку.

Нет ничего более постоянного, чем временное. (с)
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 10:46

  pavyak написав:
  Stringer написав:Support BForward что делать тем, кому ваш иб не даёт зарегистрироваться? Куда бежать, кому звонить?

пробуйте с телефона, должно пройти.

PS: Банку большой минус! Ради этого вместо старого ИБ мы ждали 16 дней (вдуматься только, пол месяца) :!:
В него перед релизом хоть кто то в банке заходил?!? Позор, и верните карточные и текущие счета! :twisted:


Вчера зарегился в ИБ и в мобильной версии. Но в Веб версию не пускает, пишет что я 6 цифр читать не умею, поддержка утверждает, что у них все нормально, а мне очков не хватает. В мобильной версии моя грамотность и зрение оказались выше. Но вчера в моб версии все счета и депозиты отсутствовали. Сегодня все на месте. Провел перевод с ощадного на БВК. Отобразилось мгновенно[/quote]
Зато есть вход по отпечатку
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 10:59

  novichok написав:С мобильной версии можно открыть депозит?

На депо відкрите через ІБ кишмиш капає?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 12:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

Упал Кеш-Бек по Авторской Голд Макс. Прикинул - недоплатили около 100грн. Видимо последствия перехода на "новый процессинг".

Подскажите, есть ли возможность написать обращение через новый ИБ (слушать "специалистов" на горячей линии уже сил нет).
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 12:20

Не знаю наверняка, после чего именно удалось зарегистироваться в десктопной версии, но пробуйте:
- если при регистрации застряли на повторяющейся ошибке, почистите куки.

О другом.
- Под "Восстановлением доступа" разработчики понимают процедуру с уже зарегистрированным в новом интернет-банкинге пользователем (а не прежним логином).
- внешний платеж с текущего (без комиссии) на всю небольшую доступную согласно балансу сумму не пошел с сообщением о недостаточности средств. Указал меньшую сумму (от балды вычел начисленный 8.11.18 кешбек) - платеж ушел.
- разработчикам компании-с-пушным-зверьком-в-названии: на оставшуюся сумму платеж с такими же реквизитами уже не пошел с сообщением "Value cannot be null. Parameter name: instance". Что при новом наборе, что при использовании шаблона.
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kosul
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 12:32

  kosul написав:Не знаю наверняка, после чего именно удалось зарегистироваться в десктопной версии, но пробуйте:
- если при регистрации застряли на повторяющейся ошибке, почистите куки.

О другом.
- Под "Восстановлением доступа" разработчики понимают процедуру с уже зарегистрированным в новом интернет-банкинге пользователем (а не прежним логином).
- внешний платеж с текущего (без комиссии) на всю небольшую доступную согласно балансу сумму не пошел с сообщением о недостаточности средств. Указал меньшую сумму (от балды вычел начисленный 8.11.18 кешбек) - платеж ушел.
- разработчикам компании-с-пушным-зверьком-в-названии: на оставшуюся сумму платеж с такими же реквизитами уже не пошел с сообщением "Value cannot be null. Parameter name: instance". Что при новом наборе, что при использовании шаблона.

С текущего на копейку меньше чем остаток надо платить - мелочь по карманам начали тырить
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