Додано: Суб 10 лис, 2018 12:20

Не знаю наверняка, после чего именно удалось зарегистироваться в десктопной версии, но пробуйте:

- если при регистрации застряли на повторяющейся ошибке, почистите куки.



О другом.

- Под "Восстановлением доступа" разработчики понимают процедуру с уже зарегистрированным в новом интернет-банкинге пользователем (а не прежним логином).

- внешний платеж с текущего (без комиссии) на всю небольшую доступную согласно балансу сумму не пошел с сообщением о недостаточности средств. Указал меньшую сумму (от балды вычел начисленный 8.11.18 кешбек) - платеж ушел.

- разработчикам компании-с-пушным-зверьком-в-названии : на оставшуюся сумму платеж с такими же реквизитами уже не пошел с сообщением "Value cannot be null. Parameter name: instance". Что при новом наборе, что при использовании шаблона.