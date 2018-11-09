Stringer написав:Support BForward что делать тем, кому ваш иб не даёт зарегистрироваться? Куда бежать, кому звонить?
пробуйте с телефона, должно пройти.
PS: Банку большой минус! Ради этого вместо старого ИБ мы ждали 16 дней (вдуматься только, пол месяца) В него перед релизом хоть кто то в банке заходил?!? Позор, и верните карточные и текущие счета! [/quote]
Вчера зарегился в ИБ и в мобильной версии. Но в Веб версию не пускает, пишет что я 6 цифр читать не умею, поддержка утверждает, что у них все нормально, а мне очков не хватает. В мобильной версии моя грамотность и зрение оказались выше. Но вчера в моб версии все счета и депозиты отсутствовали. Сегодня все на месте. Провел перевод с ощадного на БВК. Отобразилось мгновенно
... Також поетапно вводиться в експлуатацію новий Інтернет-банк з поступовим розширенням функціоналу. В планах на найближчі місяці суттєве удосконалення Інтернет-банку та запуск нового мобільного додатку.
... Також поетапно вводиться в експлуатацію новий Інтернет-банк з поступовим розширенням функціоналу. В планах на найближчі місяці суттєве удосконалення Інтернет-банку та запуск нового мобільного додатку.
Stringer написав:Support BForward что делать тем, кому ваш иб не даёт зарегистрироваться? Куда бежать, кому звонить?
пробуйте с телефона, должно пройти.
PS: Банку большой минус! Ради этого вместо старого ИБ мы ждали 16 дней (вдуматься только, пол месяца) В него перед релизом хоть кто то в банке заходил?!? Позор, и верните карточные и текущие счета!
Вчера зарегился в ИБ и в мобильной версии. Но в Веб версию не пускает, пишет что я 6 цифр читать не умею, поддержка утверждает, что у них все нормально, а мне очков не хватает. В мобильной версии моя грамотность и зрение оказались выше. Но вчера в моб версии все счета и депозиты отсутствовали. Сегодня все на месте. Провел перевод с ощадного на БВК. Отобразилось мгновенно[/quote] Зато есть вход по отпечатку
novichok написав:С мобильной версии можно открыть депозит?
На депо відкрите через ІБ кишмиш капає?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Не знаю наверняка, после чего именно удалось зарегистироваться в десктопной версии, но пробуйте: - если при регистрации застряли на повторяющейся ошибке, почистите куки.
О другом. - Под "Восстановлением доступа" разработчики понимают процедуру с уже зарегистрированным в новом интернет-банкинге пользователем (а не прежним логином). - внешний платеж с текущего (без комиссии) на всю небольшую доступную согласно балансу сумму не пошел с сообщением о недостаточности средств. Указал меньшую сумму (от балды вычел начисленный 8.11.18 кешбек) - платеж ушел. - разработчикам компании-с-пушным-зверьком-в-названии: на оставшуюся сумму платеж с такими же реквизитами уже не пошел с сообщением "Value cannot be null. Parameter name: instance". Что при новом наборе, что при использовании шаблона.
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kosul написав:Не знаю наверняка, после чего именно удалось зарегистироваться в десктопной версии, но пробуйте: - если при регистрации застряли на повторяющейся ошибке, почистите куки.
О другом. - Под "Восстановлением доступа" разработчики понимают процедуру с уже зарегистрированным в новом интернет-банкинге пользователем (а не прежним логином). - внешний платеж с текущего (без комиссии) на всю небольшую доступную согласно балансу сумму не пошел с сообщением о недостаточности средств. Указал меньшую сумму (от балды вычел начисленный 8.11.18 кешбек) - платеж ушел. - разработчикам компании-с-пушным-зверьком-в-названии: на оставшуюся сумму платеж с такими же реквизитами уже не пошел с сообщением "Value cannot be null. Parameter name: instance". Что при новом наборе, что при использовании шаблона.
С текущего на копейку меньше чем остаток надо платить - мелочь по карманам начали тырить
Кума плачеться. Зареєструвалась в ІБ - і голяк, нічого немає (ні карткових, ні поточних, ні депо). І шо робить?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.