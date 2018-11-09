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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3257325832593260

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 13:43

  Квесторе_поверніться написав:Кума плачеться.
Зареєструвалась в ІБ - і голяк, нічого немає (ні карткових, ні поточних, ні депо). І шо робить? :(

Значить немає в неї рахунків
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 13:54

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Кума плачеться.
Зареєструвалась в ІБ - і голяк, нічого немає (ні карткових, ні поточних, ні депо). І шо робить? :(

Значить немає в неї рахунків

Каже що по номеру картки реєструвалась так принаймні картковий має бути.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26178
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:10

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Кума плачеться.
Зареєструвалась в ІБ - і голяк, нічого немає (ні карткових, ні поточних, ні депо). І шо робить? :(

Значить немає в неї рахунків

Каже що по номеру картки реєструвалась так принаймні картковий має бути.
У меня аналогичная история: карта Депозитка есть и с ней все в порядке, а счета к ней нет (регистрировался тоже по номеру карты).
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:20

Оctopus, і шо робить? :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26178
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:27

  Квесторе_поверніться написав:Оctopus, і шо робить? :(

Только что проверил еще раз: счет появился! :D Даже выписку загрузил ...
Прогресс, однако. :roll:
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлень: 3554
З нами з: 16.10.08
Подякував: 92 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:31

  octopus написав:
  Квесторе_поверніться написав:Оctopus, і шо робить? :(

Только что проверил еще раз: счет появился! :D Даже выписку загрузил ...
Прогресс, однако. :roll:

Ок. Дзвоню кумі.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26178
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
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