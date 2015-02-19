Значить немає в неї рахунків
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лис, 2018 13:43
Значить немає в неї рахунків
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 10 лис, 2018 13:54
Каже що по номеру картки реєструвалась так принаймні картковий має бути.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 10 лис, 2018 14:10
У меня аналогичная история: карта Депозитка есть и с ней все в порядке, а счета к ней нет (регистрировался тоже по номеру карты).
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Суб 10 лис, 2018 14:20
Оctopus, і шо робить?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 10 лис, 2018 14:27
Только что проверил еще раз: счет появился! Даже выписку загрузил ...
Прогресс, однако.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Суб 10 лис, 2018 14:31
Ок. Дзвоню кумі.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 10 лис, 2018 15:42
В мобильной версии нет функции открытия депозита. Кто смог войти в веб версию подскажете можно ли там открыть депо онлайн? Спасибо.
Додано: Суб 10 лис, 2018 15:52
Нет
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 10 лис, 2018 15:56
Додано: Суб 10 лис, 2018 16:02
Re: Форвард Банк Forward Bank
Зарегистрировалась по номеру карты. На страничке изображение карты, а вот когда на него нажмешь, появляется сумма. Но странно. Вчера снимала 800 грн, наконец, деньги дали снять, а заблокировано 830 из 859. Что бы это значило ? 30 грн ни туда, ни сюда...
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