Квесторе_поверніться написав: martsv7 написав:
по-моему банк хакнули со всей базой пользователей. Или база пользователей потерялась. Никак непонятно почему нельзя было перевести логины пользователей в новый интернет банк и что делали с ним две недели.
А сейчас еще и зарегистрироваться в нем не могу.
Спецсимвол в пароль не забули?
У меня не доходило до пароля. После ввода дня рождения три точки бегали несколько минут, потом останавливались. Пробовал в трех разных браузерах, а в одно даже почистил куки и кеш) Окно с кодом не появлялось и СМС не приходило.
Получилось зарегистрироваться другого компьютера с другого IP адреса.
Потом попробовал зайти с первого компьютера, включив VPN - получилось. Получается идут обращения к каким-то заблокированным в Украине российским ресурсам. Учитывая, что банк с российскими корнями - вполне может быть. И интернет банк наверное там писали и тестили)