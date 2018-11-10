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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лис, 2018 18:33
по-моему банк хакнули со всей базой пользователей. Или база пользователей потерялась. Никак непонятно почему нельзя было перевести логины пользователей в новый интернет банк и что делали с ним две недели.
А сейчас еще и зарегистрироваться в нем не могу.
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martsv7
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Додано: Суб 10 лис, 2018 18:36
martsv7 написав:
по-моему банк хакнули со всей базой пользователей. Или база пользователей потерялась. Никак непонятно почему нельзя было перевести логины пользователей в новый интернет банк и что делали с ним две недели.
А сейчас еще и зарегистрироваться в нем не могу.
Спецсимвол в пароль не забули?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 10 лис, 2018 19:16
Квесторе_поверніться написав: martsv7 написав:
по-моему банк хакнули со всей базой пользователей. Или база пользователей потерялась. Никак непонятно почему нельзя было перевести логины пользователей в новый интернет банк и что делали с ним две недели.
А сейчас еще и зарегистрироваться в нем не могу.
Спецсимвол в пароль не забули?
У меня не доходило до пароля. После ввода дня рождения три точки бегали несколько минут, потом останавливались. Пробовал в трех разных браузерах, а в одно даже почистил куки и кеш) Окно с кодом не появлялось и СМС не приходило.
Получилось зарегистрироваться другого компьютера с другого IP адреса.
Потом попробовал зайти с первого компьютера, включив VPN - получилось. Получается идут обращения к каким-то заблокированным в Украине российским ресурсам. Учитывая, что банк с российскими корнями - вполне может быть. И интернет банк наверное там писали и тестили)
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martsv7
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Додано: Суб 10 лис, 2018 23:03
регистрировался по номеру карты+ДР час назад - все нормально, но ИБ еще сыроват.
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VetalUA
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Додано: Нед 11 лис, 2018 14:12
Ещё один затык- создаёшь платёж, пишешь там все данные, потом исправляешь, создаёшь шаблон, жмёшь перевести... и тебя без всякого предупреждения выкидывает из иб, потому что ты возился минуты четыре наверно.
И опять все по новой - логин, пароль со спецсимволом (главное не забыть) пароль смс с 12 нажатиями на клаву...
в общем наверное я заберу из этого вонючего банка все, пока они на клиентах а не кошках тренируются
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Stringer
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