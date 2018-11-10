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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3258325932603261

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 18:33

бездарный отдел ИТ

по-моему банк хакнули со всей базой пользователей. Или база пользователей потерялась. Никак непонятно почему нельзя было перевести логины пользователей в новый интернет банк и что делали с ним две недели.
А сейчас еще и зарегистрироваться в нем не могу.
martsv7
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 18:36

  martsv7 написав:по-моему банк хакнули со всей базой пользователей. Или база пользователей потерялась. Никак непонятно почему нельзя было перевести логины пользователей в новый интернет банк и что делали с ним две недели.
А сейчас еще и зарегистрироваться в нем не могу.

Спецсимвол в пароль не забули?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 19:16

  Квесторе_поверніться написав:
  martsv7 написав:по-моему банк хакнули со всей базой пользователей. Или база пользователей потерялась. Никак непонятно почему нельзя было перевести логины пользователей в новый интернет банк и что делали с ним две недели.
А сейчас еще и зарегистрироваться в нем не могу.

Спецсимвол в пароль не забули?

У меня не доходило до пароля. После ввода дня рождения три точки бегали несколько минут, потом останавливались. Пробовал в трех разных браузерах, а в одно даже почистил куки и кеш) Окно с кодом не появлялось и СМС не приходило.
Получилось зарегистрироваться другого компьютера с другого IP адреса.
Потом попробовал зайти с первого компьютера, включив VPN - получилось. Получается идут обращения к каким-то заблокированным в Украине российским ресурсам. Учитывая, что банк с российскими корнями - вполне может быть. И интернет банк наверное там писали и тестили)
martsv7
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:03

регистрировался по номеру карты+ДР час назад - все нормально, но ИБ еще сыроват.
VetalUA
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 14:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ещё один затык- создаёшь платёж, пишешь там все данные, потом исправляешь, создаёшь шаблон, жмёшь перевести... и тебя без всякого предупреждения выкидывает из иб, потому что ты возился минуты четыре наверно.
И опять все по новой - логин, пароль со спецсимволом (главное не забыть) пароль смс с 12 нажатиями на клаву...
в общем наверное я заберу из этого вонючего банка все, пока они на клиентах а не на кошках тренируются
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 14:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

А так было все удобно - заход с пол тычка, шаблоны в одну строчку по алфавиту, деньги отправлялись быстро, зачислялись мгновенно ... эх :cry:
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