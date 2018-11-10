KIM30 написав:Підкажіть по Депозитці потрібно відключати якісь платні послуги?
Смс инфо. Отключал при получении.
Может и страховки были, но просил менеджера сделать карту без сопутствующих.
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Додано: Нед 11 лис, 2018 18:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Смс инфо. Отключал при получении.
Может и страховки были, но просил менеджера сделать карту без сопутствующих.
Додано: Нед 11 лис, 2018 18:53
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