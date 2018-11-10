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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3259326032613262

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 18:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

KIM30 написав:Підкажіть по Депозитці потрібно відключати якісь платні послуги?

Смс инфо. Отключал при получении.
Может и страховки были, но просил менеджера сделать карту без сопутствующих.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 18:53

  BigMan написав:Смс инфо. Отключал при получении.

Коллега спрашивал про платные услуги. А вы про бесплатную! Наверное это такой особый мазохизм типа экономии памяти телефона? :lol:
Vorlon
 
Повідомлень: 6114
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 19:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  BigMan написав:Смс инфо. Отключал при получении.


смс безкоштовне в Депозитці

http://www.forward-bank.com/cards/about ... ositka.pdf

тариф №13

решта платних послуг - необов'язкові
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 20:33

В куми так рахунки в юніонфарсі не появились. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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