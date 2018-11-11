KIM30 написав:Підкажіть по Депозитці потрібно відключати якісь платні послуги?
Смс инфо. Отключал при получении.
Может и страховки были, но просил менеджера сделать карту без сопутствующих.
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Додано: Нед 11 лис, 2018 18:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Смс инфо. Отключал при получении.
Может и страховки были, но просил менеджера сделать карту без сопутствующих.
Додано: Нед 11 лис, 2018 18:53
Додано: Нед 11 лис, 2018 19:24
Re: Форвард Банк Forward Bank
смс безкоштовне в Депозитці
тариф №13
решта платних послуг - необов'язкові
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 11 лис, 2018 20:33
В куми так рахунки в юніонфарсі не появились.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 11 лис, 2018 20:46
ІБ дає можливість зареєструватись багатьма методами
маю підозру, що вони не ідентичні... хоча мали б бути однакові (з точки зору банального глузду)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 11 лис, 2018 21:55
Проверил - у меня не исчезли.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Нед 11 лис, 2018 23:49
Заблокировало карту БвК. Бардак.Открыть депо нельзя, по СЭП отправить теперь тоже нельзя. На фиг был нужен такой переход?!
Додано: Пон 12 лис, 2018 11:52
Дел
Востаннє редагувалось Kritik в Пон 12 лис, 2018 12:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 12 лис, 2018 12:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
В воскресенье в мобильном приложении отправил сумму на копейку меньше - платеж уже прошел. А сформированный в субботу в web-версии - висит. Оба платежа - с текущего Депо. По которому сейчас баланс показывает -3.99. Содрали или заблокировали 4 грн комиссии.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 12:01
Kritik, тут все давным давно звонят на 0800301003
... делайте хоть что-нибудь!
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