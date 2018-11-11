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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лис, 2018 12:06
clientage, по нему та же картина. Через скайп дозвонился, со второго раза.
Додано: Пон 12 лис, 2018 13:18
О компетентности работников Форварда.
Открыл карту Депозитка жене. По совету представителя активировали её после запуска ИБ, только вот беда карта заблокирована.
Несколько раз звонили в поддержку, первый раз нам сказали - странно я вижу что карта разблокирована, после 20 минут препирательств оператор признал что карта таки заблокирована и посоветовал жене позвонить на Следующий день!
Вторая оператор тоже минут двадцать выясняла, что как и почему, в конце концов ответила, что подала заявку на разблокировку, но по прошествии суток карта как была в блоке, так и осталась.
П.С. Дозвонится оператору это отдельная история. Хотя, если пустяшную проблему решали два раза по 20 минут и в итоге не решили ни разу.
Все записи телефонных разговоров сохранены.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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