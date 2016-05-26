Открыл карту Депозитка жене. По совету представителя активировали её после запуска ИБ, только вот беда карта заблокирована. Несколько раз звонили в поддержку, первый раз нам сказали - странно я вижу что карта разблокирована, после 20 минут препирательств оператор признал что карта таки заблокирована и посоветовал жене позвонить на Следующий день! Вторая оператор тоже минут двадцать выясняла, что как и почему, в конце концов ответила, что подала заявку на разблокировку, но по прошествии суток карта как была в блоке, так и осталась.
П.С. Дозвонится оператору это отдельная история. Хотя, если пустяшную проблему решали два раза по 20 минут и в итоге не решили ни разу. Все записи телефонных разговоров сохранены.
Який квест зараз слід пройти щоб в касі Фарса зняти тисяч 50 з карти Депозитки?
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А от і довгоочікуване пАкрАщення від нового процессінгу. Раніше вхідний р2р з Монобанку зараховувався день в день. Тепер же - на 3-й банківський! В суботу мав необережність поповнити Виручалку з Моно і одразу ж розрахуватися в торгово-сервісній мережі - прЮвет, овердрафт! Тож поповнення кредитки виключно СЕПом або з Депозитки.... Ну нафіг такі розклади! Причому у інших банків, які також обслуговуються Філаретом (той же ОТП), зарахування вхідних р2р йде день в день! Тобто це не обмеження УПЦ, а криворукість доморощених програмістів Форварда....
Фантом Вы какараз попали на пик миграции на новый процессинг. У меня также не могли активироать карту на протяжении 2 дней. При этом всем я дозвонился на горячую линию и активировал карту в телефонном режимет, там же получил пин код по карте. Не могу понять теперь, ио ли проблемы с пин-кодом были или карту долго не могли активировать.
Nighthawk написав:А от і довгоочікуване пАкрАщення від нового процессінгу. Раніше вхідний р2р з Монобанку зараховувався день в день. Тепер же - на 3-й банківський! В суботу мав необережність поповнити Виручалку з Моно і одразу ж розрахуватися в торгово-сервісній мережі - прЮвет, овердрафт! Тож поповнення кредитки виключно СЕПом або з Депозитки.... Ну нафіг такі розклади! Причому у інших банків, які також обслуговуються Філаретом (той же ОТП), зарахування вхідних р2р йде день в день! Тобто це не обмеження УПЦ, а криворукість доморощених програмістів Форварда....
Квесторе_поверніться написав:Який квест зараз слід пройти щоб в касі Фарса зняти тисяч 50 з карти Депозитки?
Бубен маєте?
З Платини? Ні. Маю від банки термос і подушку.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Який квест зараз слід пройти щоб в касі Фарса зняти тисяч 50 з карти Депозитки?
В Телеграме поднять лимит до 50к. Потом в кассу (при наличии бумаги), минуя менеджеров. Кстати, блокирует 0.5% от сумми, возращается на третьи сутки.
Менеджер - каса блокування не буде. Дякую за інфо.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.