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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3260326132623263

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 13:18

О компетентности работников Форварда.

Открыл карту Депозитка жене. По совету представителя активировали её после запуска ИБ, только вот беда карта заблокирована.
Несколько раз звонили в поддержку, первый раз нам сказали - странно я вижу что карта разблокирована, после 20 минут препирательств оператор признал что карта таки заблокирована и посоветовал жене позвонить на Следующий день! :shock:
Вторая оператор тоже минут двадцать выясняла, что как и почему, в конце концов ответила, что подала заявку на разблокировку, но по прошествии суток карта как была в блоке, так и осталась.

П.С. Дозвонится оператору это отдельная история. Хотя, если пустяшную проблему решали два раза по 20 минут и в итоге не решили ни разу. :evil:
Все записи телефонных разговоров сохранены.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:31

Який квест зараз слід пройти щоб в касі Фарса зняти тисяч 50 з карти Депозитки?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:38

А от і довгоочікуване пАкрАщення від нового процессінгу. Раніше вхідний р2р з Монобанку зараховувався день в день. Тепер же - на 3-й банківський! В суботу мав необережність поповнити Виручалку з Моно і одразу ж розрахуватися в торгово-сервісній мережі - прЮвет, овердрафт! Тож поповнення кредитки виключно СЕПом або з Депозитки.... Ну нафіг такі розклади! Причому у інших банків, які також обслуговуються Філаретом (той же ОТП), зарахування вхідних р2р йде день в день! Тобто це не обмеження УПЦ, а криворукість доморощених програмістів Форварда....
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

Квесторе_поверніться написав:Який квест зараз слід пройти щоб в касі Фарса зняти тисяч 50 з карти Депозитки?

Бубен маєте?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:45

Фантом Вы какараз попали на пик миграции на новый процессинг. У меня также не могли активироать карту на протяжении 2 дней. При этом всем я дозвонился на горячую линию и активировал карту в телефонном режимет, там же получил пин код по карте. Не могу понять теперь, ио ли проблемы с пин-кодом были или карту долго не могли активировать.
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:47

  Nighthawk написав:А от і довгоочікуване пАкрАщення від нового процессінгу. Раніше вхідний р2р з Монобанку зараховувався день в день. Тепер же - на 3-й банківський! В суботу мав необережність поповнити Виручалку з Моно і одразу ж розрахуватися в торгово-сервісній мережі - прЮвет, овердрафт! Тож поповнення кредитки виключно СЕПом або з Депозитки.... Ну нафіг такі розклади! Причому у інших банків, які також обслуговуються Філаретом (той же ОТП), зарахування вхідних р2р йде день в день! Тобто це не обмеження УПЦ, а криворукість доморощених програмістів Форварда....

Форвард Банк Forward Bank
  Stringer написав:
  Stringer написав:Пополнил депозитку п2п - пришла смска о пополнении, в иб денег пилять нет, они почему то заблоковни, платёж сделать нельзя....

день прошел, утреннее пополнение депозитки так и осталась заблокированным...
просто украли минимум на три дня деньги... нецензурных слов не хватает :evil:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:48

  Stringer написав:Форвард Банк Forward Bank
  Stringer написав:
  Stringer написав:Пополнил депозитку п2п - пришла смска о пополнении, в иб денег пилять нет, они почему то заблоковни, платёж сделать нельзя....

день прошел, утреннее пополнение депозитки так и осталась заблокированным...
просто украли минимум на три дня деньги... нецензурных слов не хватает :evil:


Ну ви хоч на овер не попали!
А тут *лять шампунь і кондиціонер в одному флаконі! :twisted:
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:52

  Boundless написав:
Квесторе_поверніться написав:Який квест зараз слід пройти щоб в касі Фарса зняти тисяч 50 з карти Депозитки?

Бубен маєте?

З Платини? Ні. Маю від банки термос і подушку. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:32

  Квесторе_поверніться написав:Який квест зараз слід пройти щоб в касі Фарса зняти тисяч 50 з карти Депозитки?


В Телеграме поднять лимит до 50к. Потом в кассу (при наличии бумаги), минуя менеджеров. Кстати, блокирует 0.5% от сумми, возращается на третьи сутки.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:35

  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Який квест зараз слід пройти щоб в касі Фарса зняти тисяч 50 з карти Депозитки?


В Телеграме поднять лимит до 50к. Потом в кассу (при наличии бумаги), минуя менеджеров. Кстати, блокирует 0.5% от сумми, возращается на третьи сутки.

Менеджер - каса блокування не буде.
Дякую за інфо.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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