Фантом написав:Открыл карту Депозитка жене. По совету представителя активировали её после запуска ИБ, только вот беда карта заблокирована. Несколько раз звонили в поддержку, первый раз нам сказали - странно я вижу что карта разблокирована, после 20 минут препирательств оператор признал что карта таки заблокирована и посоветовал жене позвонить на Следующий день! Вторая оператор тоже минут двадцать выясняла, что как и почему, в конце концов ответила, что подала заявку на разблокировку, но по прошествии суток карта как была в блоке, так и осталась.
У сотрудников отделений и у "поддержки" тоже новый процессинг. И они так же, как и мы, офигивают от постоянных глюков этого покращення. Сегодня была в отделении - наслушалась теплых слов в адрес создателей