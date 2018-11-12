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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3261326232633264

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:26

  Фантом написав:Открыл карту Депозитка жене. По совету представителя активировали её после запуска ИБ, только вот беда карта заблокирована.
Несколько раз звонили в поддержку, первый раз нам сказали - странно я вижу что карта разблокирована, после 20 минут препирательств оператор признал что карта таки заблокирована и посоветовал жене позвонить на Следующий день! :shock:
Вторая оператор тоже минут двадцать выясняла, что как и почему, в конце концов ответила, что подала заявку на разблокировку, но по прошествии суток карта как была в блоке, так и осталась.

У сотрудников отделений и у "поддержки" тоже новый процессинг. И они так же, как и мы, офигивают от постоянных глюков этого покращення.
Сегодня была в отделении - наслушалась теплых слов в адрес создателей :D
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:34

надра банк вскоре после внедрения барса сдох
можете перепроверить у бывших надровцев :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 00:07

  v57 написав:надра банк вскоре после внедрения барса сдох
можете перепроверить у бывших надровцев :)

А что, там тоже "барс" был?
Напомните подробнее
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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