Фантом написав:Открыл карту Депозитка жене. По совету представителя активировали её после запуска ИБ, только вот беда карта заблокирована. Несколько раз звонили в поддержку, первый раз нам сказали - странно я вижу что карта разблокирована, после 20 минут препирательств оператор признал что карта таки заблокирована и посоветовал жене позвонить на Следующий день! Вторая оператор тоже минут двадцать выясняла, что как и почему, в конце концов ответила, что подала заявку на разблокировку, но по прошествии суток карта как была в блоке, так и осталась.
У сотрудников отделений и у "поддержки" тоже новый процессинг. И они так же, как и мы, офигивают от постоянных глюков этого покращення. Сегодня была в отделении - наслушалась теплых слов в адрес создателей
Вроді все устаканилось в ІБ Фарса від Барса? Можна вже реєструватись? Кажуть що там деповідкриття ще не прикрутили, правда?
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депо модуль - лише показує відкриті депозити кнопки "новий депо" нема, в відділенні дівчата не знають коли буде. внутрішні платежі відбуваються моментально. зовнішні (СЕП) - із затримкою пару год, точну цифру ще не засік. Знаючі люди кажуть буде як в Аллі - поїздами (ранішній, обідній, вечірній)
я доречі вже зрозумів коли ця "Null type..." червона помилка в верхньому правому кутку вискакує. це НЕ проблема ІБ.
депо модуль - лише показує відкриті депозити кнопки "новий депо" нема, в відділенні дівчата не знають коли буде. внутрішні платежі відбуваються моментально. зовнішні (СЕП) - із затримкою пару год, точну цифру ще не засік. Знаючі люди кажуть буде як в Аллі - поїздами (ранішній, обідній, вечірній)
я доречі вже зрозумів коли ця "Null type..." червона помилка в верхньому правому кутку вискакує. це НЕ проблема ІБ.
Нет никаких вешних поездов - по сэп улетает быстро как и раньше. вчера выводил много - везде где быстро зачисляют заходило максимум за час
Депо в ІБ слід терміново прикрутити, відділень же обмаль а депостави+Бонус в банці максимальні. Імярек що не ходить в відділення не може скористатися. Ну і Козарлюзі пора 150 грн віддати взад...для + в репутацію.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.