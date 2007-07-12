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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:11
Хмм, р2р переказ від моно на кредитку від суботи досі не проведений. Добре, що вчора загасив овердрафт з Депозитки - пройшло день в день... Тож будьте обережні. Томос для Форварда дав більше мінусів, ніж плюсів....
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кто-то уже стыкался с контуженным финмоном барсика? Как быстро разблокируют счета после предоставления подтверждающих документов?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:40
Я стыкался год назад, но счета не блокировали. Наверно потому, что проснулись когда на счету было 10грн, которыми я пополнил мобилу.
Никакого ответа на свои документы и "объяснительную" - не получил.
В отделении сказали: "Если бы там что-то не подошло, они бы дали знать. А раз молчат - значит всё ок"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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