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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:11

Хмм, р2р переказ від моно на кредитку від суботи досі не проведений. Добре, що вчора загасив овердрафт з Депозитки - пройшло день в день... Тож будьте обережні. Томос для Форварда дав більше мінусів, ніж плюсів....
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кто-то уже стыкался с контуженным финмоном барсика? Как быстро разблокируют счета после предоставления подтверждающих документов?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:40

  Boundless написав:Кто-то уже стыкался с контуженным финмоном барсика? Как быстро разблокируют счета после предоставления подтверждающих документов?

Я стыкался год назад, но счета не блокировали. Наверно потому, что проснулись когда на счету было 10грн, которыми я пополнил мобилу.

Никакого ответа на свои документы и "объяснительную" - не получил.
В отделении сказали: "Если бы там что-то не подошло, они бы дали знать. А раз молчат - значит всё ок"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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