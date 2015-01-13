RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3262326332643265

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:11

Хмм, р2р переказ від моно на кредитку від суботи досі не проведений. Добре, що вчора загасив овердрафт з Депозитки - пройшло день в день... Тож будьте обережні. Томос для Форварда дав більше мінусів, ніж плюсів....
Nighthawk
 
Повідомлень: 1059
З нами з: 17.07.09
Подякував: 85 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кто-то уже стыкался с контуженным финмоном барсика? Как быстро разблокируют счета после предоставления подтверждающих документов?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
Повідомлень: 1599
З нами з: 12.02.08
Подякував: 85 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:40

  Boundless написав:Кто-то уже стыкался с контуженным финмоном барсика? Как быстро разблокируют счета после предоставления подтверждающих документов?

Я стыкался год назад, но счета не блокировали. Наверно потому, что проснулись когда на счету было 10грн, которыми я пополнил мобилу.

Никакого ответа на свои документы и "объяснительную" - не получил.
В отделении сказали: "Если бы там что-то не подошло, они бы дали знать. А раз молчат - значит всё ок"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6506
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4330 раз.
Подякували: 1523 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:09

  Boundless написав:Кто-то уже стыкался с контуженным финмоном барсика? Как быстро разблокируют счета после предоставления подтверждающих документов?

Листа ще не прислали?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26230
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:17

  Boundless написав:Кто-то уже стыкался с контуженным финмоном барсика? Как быстро разблокируют счета после предоставления подтверждающих документов?


я стикався, норм фінмон, ну "чуть" строшігий ніж в інших банках
після представлення док все забігло за пару годин.

PS навіщо банку проблеми на свою голову якщо зверху за всім дивиться біг бразер?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3433
З нами з: 01.06.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

Квесторе_поверніться написав:Листа ще не прислали?

Мне позвонила барышня

С субботы не могу снять деньги в банкомате. На вольные реквизиты платеж висит в холде. Вчера в отделении не отбивали дупля почему банкомат не выдает деньги - процессинг. Сегодня барышня звонит, вам нужно пройти идентификацию и обновить анкету. Приехал в отделение обновил (хотя это делал месяц назад, когда оформлял депозитку). Банкомат как ни давал денег так и не дает, вольные реквизиты не работают. И хрен поймешь - это финмон заблокировал или новый процесинг или криворукий интернет банкинг. Теперь еще жену с ребенком на идентификацию вести
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
Повідомлень: 1599
З нами з: 12.02.08
Подякував: 85 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:33

  Boundless написав:
Квесторе_поверніться написав:Листа ще не прислали?

Мне позвонила барышня

С субботы не могу снять деньги в банкомате. На вольные реквизиты платеж висит в холде. Вчера в отделении не отбивали дупля почему банкомат не выдает деньги - процессинг. Сегодня барышня звонит, вам нужно пройти идентификацию и обновить анкету. Приехал в отделение обновил (хотя это делал месяц назад, когда оформлял депозитку). Банкомат как ни давал денег так и не дает, вольные реквизиты не работают. И хрен поймешь - это финмон заблокировал или новый процесинг или криворукий интернет банкинг. Теперь еще жену с ребенком на идентификацию вести

Ні це не фінмон, фінмон в відділенні вручає листа, щоб пояснили походження коштів.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26230
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

ради справедливости скажу что по вольным реквизитам сумма дошла к получателю.
ПС: Так это у меня только проблемы со снятием в банкомате, который выплевывает квитанцию - Неможливо процесувати суму?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
Повідомлень: 1599
З нами з: 12.02.08
Подякував: 85 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:56

  Boundless написав:ради справедливости скажу что по вольным реквизитам сумма дошла к получателю.
ПС: Так это у меня только проблемы со снятием в банкомате, который выплевывает квитанцию - Неможливо процесувати суму?

В касі Фарсу теж по терміналу не можна зняти...процесінг глючить.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26230
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:07

а мне вот моб.приложение нравится
и на вольные, и между своими удобно, и отображение, и вход
жаль потеряных шаблонов конечно, но то таке :)
v57
 
Повідомлень: 1918
З нами з: 14.03.10
Подякував: 68 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3262326332643265
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, andreyiskra, Aps, maxprofit, slasva, TDK, V2, Vatsyk, vollena71, WachtAmRhein, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вернум Банк 1 ... 30, 31, 32
Модератор » Вів 13 січ, 2015 20:25
314 56308
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 15:40
Квесторе_поверніться
ВТБ Банк 1 ... 1411, 1412, 1413
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
14121 2654665
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 15:27
Алексей77
Альфа-Банк 1 ... 6382, 6383, 6384
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
63835 7958567
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 15:19
Alfa_Bank

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.