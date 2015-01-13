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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:11
Хмм, р2р переказ від моно на кредитку від суботи досі не проведений. Добре, що вчора загасив овердрафт з Депозитки - пройшло день в день... Тож будьте обережні. Томос для Форварда дав більше мінусів, ніж плюсів....
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кто-то уже стыкался с контуженным финмоном барсика? Как быстро разблокируют счета после предоставления подтверждающих документов?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:40
Я стыкался год назад, но счета не блокировали. Наверно потому, что проснулись когда на счету было 10грн, которыми я пополнил мобилу.
Никакого ответа на свои документы и "объяснительную" - не получил.
В отделении сказали: "Если бы там что-то не подошло, они бы дали знать. А раз молчат - значит всё ок"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 13 лис, 2018 14:09
Листа ще не прислали?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 13 лис, 2018 14:17
я стикався, норм фінмон, ну "чуть" строшігий ніж в інших банках
після представлення док все забігло за пару годин.
PS навіщо банку проблеми на свою голову якщо зверху за всім дивиться біг бразер?
+50грн !
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Додано: Вів 13 лис, 2018 14:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
Мне позвонила барышня
С субботы не могу снять деньги в банкомате. На вольные реквизиты платеж висит в холде. Вчера в отделении не отбивали дупля почему банкомат не выдает деньги - процессинг. Сегодня барышня звонит, вам нужно пройти идентификацию и обновить анкету. Приехал в отделение обновил (хотя это делал месяц назад, когда оформлял депозитку). Банкомат как ни давал денег так и не дает, вольные реквизиты не работают. И хрен поймешь - это финмон заблокировал или новый процесинг или криворукий интернет банкинг. Теперь еще жену с ребенком на идентификацию вести
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Додано: Вів 13 лис, 2018 14:33
Ні це не фінмон, фінмон в відділенні вручає листа, щоб пояснили походження коштів.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 13 лис, 2018 14:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
ради справедливости скажу что по вольным реквизитам сумма дошла к получателю.
ПС: Так это у меня только проблемы со снятием в банкомате, который выплевывает квитанцию - Неможливо процесувати суму?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Додано: Вів 13 лис, 2018 14:56
В касі Фарсу теж по терміналу не можна зняти...процесінг глючить.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 13 лис, 2018 15:07
а мне вот моб.приложение нравится
и на вольные, и между своими удобно, и отображение, и вход
жаль потеряных шаблонов конечно, но то таке
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