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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 15:57
Де шановний офПред, шо це за блокування П2П переказів на карти Фарса?
На цей рахунок є якийсь реламент?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 16:17
И мне наконец ответьте. Сколько карта будет висеть в блоке, почему на горячке понятия не имеют почему она в блоке и как её разблокировать? Четыре дня уже. Три заявки. Никто дупля не не нарезает. Вы вобще работаете?
Новая карта, счёт не заблокирован, по СЭПу платежи доходят. Разберитесь уже. Вы банк или шарашкина контора? Разблокируйте карту или верните мне мои 4 грн, которые я закинул на счёт, чтоб понять что там у вас не фурычит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Вів 13 лис, 2018 16:26
Фантом написав:
И мне наконец ответьте. Сколько карта будет висеть в блоке, почему на горячке понятия не имеют почему она в блоке и как её разблокировать? Четыре дня уже. Три заявки. Никто дупля не не нарезает. Вы вобще работаете?
Новая карта, счёт не заблокирован, по СЭПу платежи доходят. Разберитесь уже. Вы банк или шарашкина контора? Разблокируйте карту или верните мне мои 4 грн, которые я закинул на счёт, чтоб понять что там у вас не фурычит.
Если счета под финмоном, то на них гроши приходят, вот вывести нельзя
Мож звякнуть в отд-е и узнать про финмон? Саппорт блоков по финмону не видит. А в отделении тож не каждый менагер разберется, требуйте нача, мож просто потеряли запрос от финмона, они мооогут
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clientage
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Додано: Вів 13 лис, 2018 17:03
clientage написав: Фантом написав:
И мне наконец ответьте. Сколько карта будет висеть в блоке, почему на горячке понятия не имеют почему она в блоке и как её разблокировать? Четыре дня уже. Три заявки. Никто дупля не не нарезает. Вы вобще работаете?
Новая карта, счёт не заблокирован, по СЭПу платеhttps://forum.finance.ua/viewforum.php?f=20жи доходят. Разберитесь уже. Вы банк или шарашкина контора? Разблокируйте карту или верните мне мои 4 грн, которые я закинул на счёт, чтоб понять что там у вас не фурычит.
Если счета под финмоном, то на них гроши приходят, вот вывести нельзя
Мож звякнуть в отд-е и узнать про финмон? Саппорт блоков по финмону не видит. А в отделении тож не каждый менагер разберется, требуйте нача, мож просто потеряли запрос от финмона, они мооогут
Какой финмон?
Карта абсолютно девственная, на абсолютно нового человека - мою жену, счёт открыт 2 недели назад, карту по совету офпреда, активировали после запуска ИБ. С самой активации карта в блоке, с неё невозможно не переслать не получить деньги по п2п, при этом СЭПы на счёт зачисляются.
До моего СЭПа на 4 грн, на этом счёте, да и на всех счетах жены, не было ни копейки.
Это 100% рукожопость.
Востаннє редагувалось Фантом
в Вів 13 лис, 2018 17:07, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Вів 13 лис, 2018 17:06
Фантом написав: clientage написав: Фантом написав:
И мне наконец ответьте. Сколько карта будет висеть в блоке, почему на горячке понятия не имеют почему она в блоке и как её разблокировать? Четыре дня уже. Три заявки. Никто дупля не не нарезает. Вы вобще работаете?
Новая карта, счёт не заблокирован, по СЭПу платеhttps://forum.finance.ua/viewforum.php?f=20жи доходят. Разберитесь уже. Вы банк или шарашкина контора? Разблокируйте карту или верните мне мои 4 грн, которые я закинул на счёт, чтоб понять что там у вас не фурычит.
Если счета под финмоном, то на них гроши приходят, вот вывести нельзя
Мож звякнуть в отд-е и узнать про финмон? Саппорт блоков по финмону не видит. А в отделении тож не каждый менагер разберется, требуйте нача, мож просто потеряли запрос от финмона, они мооогут
Какой финмон?
Карта абсолютно девственная, на абсолютно нового человека - мою жену, счёт открыт 2 недели назад, карту активировали после запуска ИБ, с самой активации карта в блоке . До моего СЭПа на 4 грн, на этом счёте, да и на всех счетах жены, не было ни копейки.
Это 100% рукожопость.
Согласен
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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