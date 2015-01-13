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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3264326532663267>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:57

Де шановний офПред, шо це за блокування П2П переказів на карти Фарса?
На цей рахунок є якийсь реламент?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

И мне наконец ответьте. Сколько карта будет висеть в блоке, почему на горячке понятия не имеют почему она в блоке и как её разблокировать? Четыре дня уже. Три заявки. Никто дупля не не нарезает. Вы вобще работаете? :evil:
Новая карта, счёт не заблокирован, по СЭПу платежи доходят. Разберитесь уже. Вы банк или шарашкина контора? Разблокируйте карту или верните мне мои 4 грн, которые я закинул на счёт, чтоб понять что там у вас не фурычит. :evil:
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:26

  Фантом написав:И мне наконец ответьте. Сколько карта будет висеть в блоке, почему на горячке понятия не имеют почему она в блоке и как её разблокировать? Четыре дня уже. Три заявки. Никто дупля не не нарезает. Вы вобще работаете? :evil:
Новая карта, счёт не заблокирован, по СЭПу платежи доходят. Разберитесь уже. Вы банк или шарашкина контора? Разблокируйте карту или верните мне мои 4 грн, которые я закинул на счёт, чтоб понять что там у вас не фурычит. :evil:

Если счета под финмоном, то на них гроши приходят, вот вывести нельзя
Мож звякнуть в отд-е и узнать про финмон? Саппорт блоков по финмону не видит. А в отделении тож не каждый менагер разберется, требуйте нача, мож просто потеряли запрос от финмона, они мооогут :( :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 17:03

  clientage написав:
  Фантом написав:И мне наконец ответьте. Сколько карта будет висеть в блоке, почему на горячке понятия не имеют почему она в блоке и как её разблокировать? Четыре дня уже. Три заявки. Никто дупля не не нарезает. Вы вобще работаете? :evil:
Новая карта, счёт не заблокирован, по СЭПу платеhttps://forum.finance.ua/viewforum.php?f=20жи доходят. Разберитесь уже. Вы банк или шарашкина контора? Разблокируйте карту или верните мне мои 4 грн, которые я закинул на счёт, чтоб понять что там у вас не фурычит. :evil:

Если счета под финмоном, то на них гроши приходят, вот вывести нельзя
Мож звякнуть в отд-е и узнать про финмон? Саппорт блоков по финмону не видит. А в отделении тож не каждый менагер разберется, требуйте нача, мож просто потеряли запрос от финмона, они мооогут :( :(


Какой финмон?
Карта абсолютно девственная, на абсолютно нового человека - мою жену, счёт открыт 2 недели назад, карту по совету офпреда, активировали после запуска ИБ. С самой активации карта в блоке, с неё невозможно ни переслать ни получить деньги по п2п, при этом СЭПы на счёт зачисляются.
До моего СЭПа на 4 грн, на этом счёте, да и на всех счетах жены, не было ни копейки.
Это 100% ру........ь. :D
Востаннє редагувалось Фантом в Вів 13 лис, 2018 18:28, всього редагувалось 3 разів.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 17:06

  Фантом написав:
  clientage написав:
  Фантом написав:И мне наконец ответьте. Сколько карта будет висеть в блоке, почему на горячке понятия не имеют почему она в блоке и как её разблокировать? Четыре дня уже. Три заявки. Никто дупля не не нарезает. Вы вобще работаете? :evil:
Новая карта, счёт не заблокирован, по СЭПу платеhttps://forum.finance.ua/viewforum.php?f=20жи доходят. Разберитесь уже. Вы банк или шарашкина контора? Разблокируйте карту или верните мне мои 4 грн, которые я закинул на счёт, чтоб понять что там у вас не фурычит.

Если счета под финмоном, то на них гроши приходят, вот вывести нельзя
Мож звякнуть в отд-е и узнать про финмон? Саппорт блоков по финмону не видит. А в отделении тож не каждый менагер разберется, требуйте нача, мож просто потеряли запрос от финмона, они мооогут :(


Какой финмон?
Карта абсолютно девственная, на абсолютно нового человека - мою жену, счёт открыт 2 недели назад, карту активировали после запуска ИБ, с самой активации карта в блоке . До моего СЭПа на 4 грн, на этом счёте, да и на всех счетах жены, не было ни копейки.
Это 100% рукожопость. :D

Согласен 8) :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:09

Шаблонам нельзя дать имена! Зачем они нужны если их нельзя быстро различить. ИБ г-но.
Депо не открыть, старые шаблоны не сохранились. Обнулюсь до лучших времен.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

  novichok написав:Шаблонам нельзя дать имена!

В призначенні платежа пишіть: Переказ СоСо Оленці Або Бабаю на депо і все буде зрозуміло.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:21

Квесторе_поверніться

знов почався масовий психоз
бабаї якісь вилазять із чуланів...

:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:31

  greenozon написав:почався масовий психоз


все нужное поломали, а взамен ничего не дали.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:39

ОфПред
коли запрацює смс інформування по карті "депозитка".
casper12
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