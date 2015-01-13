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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3264326532663267

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:41

  casper12 написав:ОфПред

тоже поломался :(
novichok
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Повідомлень: 1601
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 137 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:41

  casper12 написав:ОфПред
коли запрацює смс інформування по карті "депозитка".

По Депозитці працює, по ДРуьІзі не працює. :(
А толку запитувати коли офПред десь втік. :(
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Повідомлень: 26244
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1334 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:47

  casper12 написав:ОфПред
коли запрацює смс інформування по карті "депозитка".
У меня и не прекращало ... :roll:
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлень: 3556
З нами з: 16.10.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 131 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 21:35

  octopus написав:
  casper12 написав:ОфПред
коли запрацює смс інформування по карті "депозитка".
У меня и не прекращало ... :roll:

дивно. сьогодні поповнив депозитку сепом, смс не було.
casper12
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Повідомлень: 801
З нами з: 24.12.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 125 раз.
 
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