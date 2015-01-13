тоже поломался
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 20:41
По Депозитці працює, по ДРуьІзі не працює.
А толку запитувати коли офПред десь втік.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 13 лис, 2018 20:47
У меня и не прекращало ...
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Вів 13 лис, 2018 21:35
Додано: Вів 13 лис, 2018 22:14
Я снимал в банкомате три раза - 3 СМС и 3х15=45 грн временного блока.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Сер 14 лис, 2018 07:37
А зачем 3 раза по 3к было снимать? 0.5% блокирует.
panatar.com
Додано: Сер 14 лис, 2018 08:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
Завантажив виписку по "Ізікарті". Якась брєдятина. Операції, суми яких ніколи не було. По карті мінус...
І ця шаражка називає себе банком?
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