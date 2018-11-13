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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3265326632673268>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:41

  casper12 написав:ОфПред

тоже поломался :(
novichok
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Повідомлень: 1603
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Подякував: 4 раз.
Подякували: 137 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:41

  casper12 написав:ОфПред
коли запрацює смс інформування по карті "депозитка".

По Депозитці працює, по ДРуьІзі не працює. :(
А толку запитувати коли офПред десь втік. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26252
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 1334 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:47

  casper12 написав:ОфПред
коли запрацює смс інформування по карті "депозитка".
У меня и не прекращало ... :roll:
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлень: 3557
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 21:35

  octopus написав:
  casper12 написав:ОфПред
коли запрацює смс інформування по карті "депозитка".
У меня и не прекращало ... :roll:

дивно. сьогодні поповнив депозитку сепом, смс не було.
casper12
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:14

  casper12 написав:дивно. сьогодні поповнив депозитку сепом, смс не було.
Я снимал в банкомате три раза - 3 СМС и 3х15=45 грн временного блока. :evil:
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлень: 3557
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Подякував: 92 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 07:37

  octopus написав:
  casper12 написав:дивно. сьогодні поповнив депозитку сепом, смс не було.
Я снимал в банкомате три раза - 3 СМС и 3х15=45 грн временного блока. :evil:

А зачем 3 раза по 3к было снимать? :) 0.5% блокирует.
panatar.com
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 08:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

Завантажив виписку по "Ізікарті". Якась брєдятина. Операції, суми яких ніколи не було. По карті мінус...
І ця шаражка називає себе банком?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:17

Звонили с банка, предлагали занести гривну под "акционные 20%" :mrgreen:
kostya77
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:28

  kostya77 написав:Звонили с банка, предлагали занести гривну под "акционные 20%" :mrgreen:

Максимум 18,8%
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:46

  kostya77 написав:Звонили с банка, предлагали занести гривну под "акционные 20%" :mrgreen:


якісь деталі пропозиції?
+50грн !
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greenozon
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