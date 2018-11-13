RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3265326632673268

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:55

  greenozon написав:
  kostya77 написав:Звонили с банка, предлагали занести гривну под "акционные 20%" :mrgreen:


якісь деталі пропозиції?


мені було не цікаво, влітку вклався на два роки під 17% + мінфін
kostya77
 
Повідомлень: 739
З нами з: 27.05.14
Подякував: 35 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3265326632673268
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, lel, lubopytnaya, slasva, Stringer, Surz, wolt450 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 38, 39, 40
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
397 49968
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 13:16
lubopytnaya
ВТБ Банк 1 ... 1417, 1418, 1419
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
14181 2659685
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 13:08
Stringer
Альфа-Банк 1 ... 6383, 6384, 6385
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
63847 7961257
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 12:58
Son of Sun

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14182)
14.11.2018 13:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.