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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 12:55
greenozon написав: kostya77 написав:
Звонили с банка, предлагали занести гривну под "акционные 20%"
якісь деталі пропозиції?
мені було не цікаво, влітку вклався на два роки під 17% + мінфін
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