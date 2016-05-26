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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3265326632673268

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:55

  greenozon написав:
  kostya77 написав:Звонили с банка, предлагали занести гривну под "акционные 20%" :mrgreen:


якісь деталі пропозиції?


мені було не цікаво, влітку вклався на два роки під 17% + мінфін
kostya77
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:59

  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:Шаблонам нельзя дать имена!

В призначенні платежа пишіть: Переказ СоСо Оленці Або Бабаю на депо і все буде зрозуміло.

и так отсылать?
или перед отсылкой можно кликухи убирать?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:03

Всі замітили тут
https://minfin.com.ua/company/forward-bank/rating/
залежність на 95% від вкладів фізиків?
Грошенят Таріко в пасивах уже немає.
Ризики розміщення грошенят в банці зростають.
Враховуючи фінансовий результат -170 млн грн є небезпека з Нового року знову порушити нормативи.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:08

  Квесторе_поверніться написав:Всі замітили тут
https://minfin.com.ua/company/forward-bank/rating/
залежність на 95% від вкладів фізиків?
Грошенят Таріко в пасивах уже немає.
Ризики розміщення грошенят в банці зростають.
Враховуючи фінансовий результат -170 млн грн є небезпека з Нового року знову порушити нормативи.

Традиція
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

Знову баланс в ІБ, в смс і від телеграм-бота не співпадають.
Кочевник
 
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