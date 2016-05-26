Всі замітили тут https://minfin.com.ua/company/forward-bank/rating/ залежність на 95% від вкладів фізиків? Грошенят Таріко в пасивах уже немає. Ризики розміщення грошенят в банці зростають. Враховуючи фінансовий результат -170 млн грн є небезпека з Нового року знову порушити нормативи.
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Квесторе_поверніться написав:Всі замітили тут https://minfin.com.ua/company/forward-bank/rating/ залежність на 95% від вкладів фізиків? Грошенят Таріко в пасивах уже немає. Ризики розміщення грошенят в банці зростають. Враховуючи фінансовий результат -170 млн грн є небезпека з Нового року знову порушити нормативи.