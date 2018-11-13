Всі замітили тут https://minfin.com.ua/company/forward-bank/rating/ залежність на 95% від вкладів фізиків? Грошенят Таріко в пасивах уже немає. Ризики розміщення грошенят в банці зростають. Враховуючи фінансовий результат -170 млн грн є небезпека з Нового року знову порушити нормативи.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Всі замітили тут https://minfin.com.ua/company/forward-bank/rating/ залежність на 95% від вкладів фізиків? Грошенят Таріко в пасивах уже немає. Ризики розміщення грошенят в банці зростають. Враховуючи фінансовий результат -170 млн грн є небезпека з Нового року знову порушити нормативи.
Банка з Ізею ще дружить? Цікавить дебетний варіант (дебетдрузьІзі)...ще дають?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Всі замітили тут https://minfin.com.ua/company/forward-bank/rating/ залежність на 95% від вкладів фізиків? Грошенят Таріко в пасивах уже немає. Ризики розміщення грошенят в банці зростають. Враховуючи фінансовий результат -170 млн грн є небезпека з Нового року знову порушити нормативи.
Из баланса за 3 кв.2018 : убыток увеличился всего на 35 млн.грн с начала года.
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Квесторе_поверніться написав:Всі замітили тут https://minfin.com.ua/company/forward-bank/rating/ залежність на 95% від вкладів фізиків? Грошенят Таріко в пасивах уже немає. Ризики розміщення грошенят в банці зростають. Враховуючи фінансовий результат -170 млн грн є небезпека з Нового року знову порушити нормативи.
Из баланса за 3 кв.2018 : убыток увеличился всего на 35 млн.грн с начала года.
Ось тут http://www.forward-bank.com/about/recor ... KZE3kv.pdf цікаво почитати. Фінансовий результат -171801 тис. грн. Капітал 238 млн. Якщо цифірь не покращиться... Пишуть що депосертифікати НБУ на 110 млн погашені в жовтні...мабуть нові прикупили. А шо...Таріко теж в Московії бавиться ...
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.