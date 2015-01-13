мені було не цікаво, влітку вклався на два роки під 17% + мінфін
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 12:55
Додано: Сер 14 лис, 2018 13:59
Додано: Сер 14 лис, 2018 14:03
Всі замітили тут
залежність на 95% від вкладів фізиків?
Грошенят Таріко в пасивах уже немає.
Ризики розміщення грошенят в банці зростають.
Враховуючи фінансовий результат -170 млн грн є небезпека з Нового року знову порушити нормативи.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 14:08
Традиція
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 14 лис, 2018 14:12
Re: Форвард Банк Forward Bank
Знову баланс в ІБ, в смс і від телеграм-бота не співпадають.
Додано: Сер 14 лис, 2018 16:26
Банка з Ізею ще дружить?
Цікавить дебетний варіант (дебетдрузьІзі)...ще дають?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 14 лис, 2018 17:08
Из баланса за 3 кв.2018 : убыток увеличился всего на 35 млн.грн с начала года.
Практикующий вкладчик.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 17:33
Ось тут
цікаво почитати.
Фінансовий результат -171801 тис. грн. Капітал 238 млн.
Якщо цифірь не покращиться...
Пишуть що депосертифікати НБУ на 110 млн погашені в жовтні...мабуть нові прикупили.
А шо...Таріко теж в Московії бавиться ...
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 14 лис, 2018 18:55
Приватовский банкомат больше 1000 грн за раз не давал ...
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Сер 14 лис, 2018 18:57
octopus
ЖИРР
в мене зазвичай 1000, якщо попросити більше - "бла бла бла банкомат це засіб дня зняття малих сум" (йди вон)
+50грн !
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