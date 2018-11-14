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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3267326832693270>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 408
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
82
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 408
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:08

при забиранні депо понад 25К зіткнувся з прикрою подією - комісія 1% або "треба замовляти". При чому слова касира, операціоніста і наявність грошей в касі відрізнялися. Що це?
а) черговий запах скунса;
б) перехід на новий процесінг;
в) самодіяльність працівників відділення.
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:15

Як поповнити валютний депозит в IБ?
Чи вони цей функціонал вилучили?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:19

  Ромасик написав:при забиранні депо понад 25К зіткнувся з прикрою подією - комісія 1% або "треба замовляти". При чому слова касира, операціоніста і наявність грошей в касі відрізнялися. Що це?
а) черговий запах скунса;
б) перехід на новий процесінг;
в) самодіяльність працівників відділення.

если забирали не с «Поточний рахунок для фізичних осіб, відкритий в рамках обслуговування депозитних продуктів для фізичних осіб», то согласно тарифов
4.2. Видача готівкових коштів за попередньою заявкою:
а) у національній валюті
від 0 до 25 000,00 грн включно - не тарифікується
від 25 000,01 до 125 000,00 грн включно - 1%
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:56

Дякую, vollena71. Та, думаю, що депозитний.
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:08

Снимал сегодня в евронетовском банкомате пару тысяч с БВК Gold(CS).
Банкомат, видимо, притворился иностранцем - заблокировало 5.9%.
Промо-код +50 грн +розыгрыш (Минфин/Бонус к депозиту): MZ2W9GD (до 30.11.18).
kosul
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:10

Forward online - отстой!

В этом недоразумении, что Форвард называет интернет-банкингом, будет когда-нибудь что-то работать?! Заблокировано половина карт, и, как писали выше, звонок на горячую линию и даже перезвон из банка ничего не дал. Снять переводом с этих карт невозможно.
Но это полбеды. Сейчас хочу перебросить деньги с карты на Ощадный - шиш! Вчера потренировался на 2 грн., сработало. Сейчас пробую перевести нормальную сумму - "Сталася помилка при відправці". Думал, может, какой-то лимит на один перевод между собственными счетами, но уже спустился до 25 000, и все равно не пускает. Т.е. переводы между своими НЕзаблокированными счетами тоже уже не работают. Это у всех так или только у меня?
Когда этот бардак уже закончится?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:41

Как пополнить через интернет-банк свой депозит?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:44

  anikola13 написав:Как пополнить через интернет-банк свой депозит?

Отправить пополняху на 2630... из ИБ Альфы, делоффто :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:45

  clientage написав:
  anikola13 написав:Как пополнить через интернет-банк свой депозит?

Отправить пополняху на 2630... из ИБ Альфы, делоффто :mrgreen:

SWIFT?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:47

  BBC написав:
  clientage написав:
  anikola13 написав:Как пополнить через интернет-банк свой депозит?

Отправить пополняху на 2630... из ИБ Альфы, делоффто :mrgreen:

SWIFT?

А нечего в Неньке в инвалюте размещаться, тільки рідненька гривноШка :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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