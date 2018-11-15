candidat написав:В этом недоразумении, что Форвард называет интернет-банкингом, будет когда-нибудь что-то работать?! Заблокировано половина карт, и, как писали выше, звонок на горячую линию и даже перезвон из банка ничего не дал. Снять переводом с этих карт невозможно. Но это полбеды. Сейчас хочу перебросить деньги с карты на Ощадный - шиш! Вчера потренировался на 2 грн., сработало. Сейчас пробую перевести нормальную сумму - "Сталася помилка при відправці". Думал, может, какой-то лимит на один перевод между собственными счетами, но уже спустился до 25 000, и все равно не пускает. Т.е. переводы между своими НЕзаблокированными счетами тоже уже не работают. Это у всех так или только у меня? Когда этот бардак уже закончится?
Сейчас попробовал 7 грн. отправить, перевод прошел. Форвард установил суперлимит на перевод собственными счетами на уровне каких-то космических 1000 грн., что ли? Или еще меньше?
candidat написав:В этом недоразумении, что Форвард называет интернет-банкингом, будет когда-нибудь что-то работать?! Заблокировано половина карт, и, как писали выше, звонок на горячую линию и даже перезвон из банка ничего не дал. Снять переводом с этих карт невозможно. Но это полбеды. Сейчас хочу перебросить деньги с карты на Ощадный - шиш! Вчера потренировался на 2 грн., сработало. Сейчас пробую перевести нормальную сумму - "Сталася помилка при відправці". Думал, может, какой-то лимит на один перевод между собственными счетами, но уже спустился до 25 000, и все равно не пускает. Т.е. переводы между своими НЕзаблокированными счетами тоже уже не работают. Это у всех так или только у меня? Когда этот бардак уже закончится?
Сейчас попробовал 7 грн. отправить, перевод прошел. Форвард установил суперлимит на перевод собственными счетами на уровне каких-то космических 1000 грн., что ли? Или еще меньше?
Похоже, стало работать по лимитам р2р. 15000 не пропустило, зато потом пропустило 10000 и 14000.
СМС с паролем подтверждения операции не приходят через раз. Какого ж черта надо было менять нормально работающий банкинг на этот кривой Forward Online? Никаких новых функций, зато все хуже работать стало.
Stringer написав:Мне сделали серьезное замечание по поводу моей агрессии. Постараюсь изложить все спокойно. Чего добились разработчики нового иб, две недели изо всех сил его ухудшая: 1. Написали приложение для яблока, которого нет, ссылка ведёт на сайт скунса 2. Ввели принудительный спецсимвол в пароле 3. Неотключаемый смс на вход 4. Вместо 4 символов в паролях ухудшили до 6 5. Внедрили принудительное переключение регистра из цифрового в буквенный при вводе паролей, чем довели до 12 число нажатий на клаве, тоесть увеличили в ТРИ раза, как при входе, так и при каждом платеже 6. Утратили все шаблоны всех клиентов 7. Добились высвечивания постоянной ошибки, при платежах межу своими счётами, платежы по реквизитам пока осуществляются 8. При п2п переводе денег на карту отпилили мгновенное увеличение авторизационного остатка. Деньги на карте становятся недоступными - заблокироваными. Какие улучшения я упустил?
Похоже, отчетливо понимая, какая лажа этот Форвард Онлайн, а краснеть перед обоснованными претензиями клиентов не хочется, поддержка просто отключилась нафиг, и делайте, что хотите. По крайней мере, с 15:00 в чате на сайте точно никого нет, а дозвониться на ГЛ давно уже стало почти нереально.
Подскажите, по переводам p2p лимит на одну операцию вроде 14999 грн, а суточный лимит (сумма всех переводов за день), если не ошибаюсь, тоже есть? 49999 грн, кажется. Так? А граница суточного лимита где? Только стукает полночь, можно уже снова 49999 грн отправлять? P.S. Это я пытаюсь понять, если банк установил лимит на один перевод между собственными счетами на уровне р2р, то и все остальные лимиты от р2р прикрутил к переводам между собственными счетами через ИБ?