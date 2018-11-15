candidat написав:

В этом недоразумении, что Форвард называет интернет-банкингом, будет когда-нибудь что-то работать?! Заблокировано половина карт, и, как писали выше, звонок на горячую линию и даже перезвон из банка ничего не дал. Снять переводом с этих карт невозможно.Но это полбеды. Сейчас хочу перебросить деньги с карты на Ощадный - шиш! Вчера потренировался на 2 грн., сработало. Сейчас пробую перевести нормальную сумму - "Сталася помилка при відправці". Думал, может, какой-то лимит на один перевод между собственными счетами, но уже спустился до 25 000, и все равно не пускает. Т.е. переводы между своими НЕзаблокированными счетами тоже уже не работают. Это у всех так или только у меня?Когда этот бардак уже закончится?