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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3269327032713272>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 408
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
82
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 408
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:01

  greenozon написав:Був сьогодні в відділенні банку
менеджер повідомила що скоро (початок грудня) мають додати повноцінний депозитний модуль (можна буде відкривати депошки через ІБ)

"за що купив за то продав" - щоб потім не було наїздів, панове :)

на горячке тоже мямлили про грудень, потом посоветовали идти в отделение
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

Що це за брєдятина у виписці по дебетовій картці Ізіпей?
Часткове погашення
по кредитному
договору
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:36

  Кочевник написав:Що це за брєдятина у виписці по дебетовій картці Ізіпей?
Часткове погашення
по кредитному
договору

небойсь так они ОМП вычленяют
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

Це так обзивають частини списання з холда, якщо картка поповнена по п2п.
Так ці клоуни розбили один платіж на 2, одну частину, яка з холда, провели один раз, а ту, що вже з грошей проведених по рахунку - два рази.
Ну нє дібіли?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

Уже который день, после успешной регистрации в новом ИБ не могу в него попасть с компьютера. С браузера смартфона все получается, браузер на компе выдаёт ошибку после ввода пароля для входа в ИБ. Кто-то это поборол? Горячка предлагает варианты от протереть пыль на мониторе до попробовать позже.
consul
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:46

я тоже сегодня был в отделении.менеджер сказал,что возможность открытия депозитов в интернет-банкинге будет реализована до марта 2019......
потерпевший
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:48

  consul написав:Уже который день, после успешной регистрации в новом ИБ не могу в него попасть с компьютера. С браузера смартфона все получается, браузер на компе выдаёт ошибку после ввода пароля для входа в ИБ. Кто-то это поборол? Горячка предлагает варианты от протереть пыль на мониторе до попробовать позже.

Протереть пыль на клавиатуре, может не тот символ вводите.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

Все проверялось на трезвую внимательную голову. И на смартфоне ошибку сделать не получается )
consul
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:56

  consul написав:Все проверялось на трезвую внимательную голову. И на смартфоне ошибку сделать не получается )

На компе не стоят баннеро-резалки, впн, и т.п.?
Браузер хром?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

В паролі є знак питання чи нижнє підкреслювання? Вони чогось по-різному кодуються різними браузерами.
Кочевник
 
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