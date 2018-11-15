на горячке тоже мямлили про грудень, потом посоветовали идти в отделение
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:01
на горячке тоже мямлили про грудень, потом посоветовали идти в отделение
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Що це за брєдятина у виписці по дебетовій картці Ізіпей?
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:36
небойсь так они ОМП вычленяют
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:42
Re: Форвард Банк Forward Bank
Це так обзивають частини списання з холда, якщо картка поповнена по п2п.
Так ці клоуни розбили один платіж на 2, одну частину, яка з холда, провели один раз, а ту, що вже з грошей проведених по рахунку - два рази.
Ну нє дібіли?
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:45
Re: Форвард Банк Forward Bank
Уже который день, после успешной регистрации в новом ИБ не могу в него попасть с компьютера. С браузера смартфона все получается, браузер на компе выдаёт ошибку после ввода пароля для входа в ИБ. Кто-то это поборол? Горячка предлагает варианты от протереть пыль на мониторе до попробовать позже.
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:46
я тоже сегодня был в отделении.менеджер сказал,что возможность открытия депозитов в интернет-банкинге будет реализована до марта 2019......
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:48
Протереть пыль на клавиатуре, может не тот символ вводите.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:49
Re: Форвард Банк Forward Bank
Все проверялось на трезвую внимательную голову. И на смартфоне ошибку сделать не получается )
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:56
На компе не стоят баннеро-резалки, впн, и т.п.?
Браузер хром?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
В паролі є знак питання чи нижнє підкреслювання? Вони чогось по-різному кодуються різними браузерами.
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