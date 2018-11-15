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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:18
Кочевник написав:
В паролі є знак питання чи нижнє підкреслювання?
или плюс или минус?
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novichok
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:44
novichok написав: Кочевник написав:
В паролі є знак питання чи нижнє підкреслювання?
или плюс или минус?
У меня с - коректно работает
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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