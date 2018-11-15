или плюс или минус?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:18
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:44
У меня с - коректно работает
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 16 лис, 2018 03:10
Така сама ситуація. Списали двічі з картки. Перший в раз в день транзакції, 24.10. А другий раз з таким призначенням, вже з ощадного рахунку 05.11. Сума була 45 з копійками. Добре хочь не декілька тисяч, а то загнали б в великий -. Щей винен був би банку. Во контора.
Вже тиждень не можуть вирішити. Двічі дзвонили, та вибачались... А мені з їх вибачень???
Коли вирішиться - не знають.
Далі по Лаврову.
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