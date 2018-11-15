|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:18
Кочевник написав:
В паролі є знак питання чи нижнє підкреслювання?
или плюс или минус?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 1605
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:44
novichok написав: Кочевник написав:
В паролі є знак питання чи нижнє підкреслювання?
или плюс или минус?
У меня с - коректно работает
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13984
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1057 раз.
- Подякували: 1159 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 16 лис, 2018 03:10
Кочевник написав:
Це так обзивають частини списання з холда, якщо картка поповнена по п2п.
Так ці клоуни розбили один платіж на 2, одну частину, яка з холда, провели один раз, а ту, що вже з грошей проведених по рахунку - два рази.
Ну нє дібіли?
Така сама ситуація. Списали двічі з картки. Перший в раз в день транзакції, 24.10. А другий раз з таким призначенням, вже з ощадного рахунку 05.11. Сума була 45 з копійками. Добре хочь не декілька тисяч, а то загнали б в великий -. Щей винен був би банку. Во контора.
Вже тиждень не можуть вирішити. Двічі дзвонили, та вибачались... А мені з їх вибачень???
Коли вирішиться - не знають.
Далі по Лаврову.
-
anikola13
-
-
- Повідомлень: 520
- З нами з: 08.02.13
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:20
Вкладчик1234 написав: consul написав:
Все проверялось на трезвую внимательную голову. И на смартфоне ошибку сделать не получается )
На компе не стоят баннеро-резалки, впн, и т.п.?
Браузер хром?
Резалок, впн, и т.п. нет. Хром. Спецсимвол только !
Ни дома, ни на работе не пускает.
-
consul
-
-
- Повідомлень: 363
- З нами з: 11.03.13
- Подякував: 2122 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:32
Фантом написав:
Открыл карту Депозитка жене. По совету представителя активировали её после запуска ИБ, только вот беда карта заблокирована.
Несколько раз звонили в поддержку...
Хочу сказать спасибо, представителю форума.
Только после его вмешательства, карту смогли разблокировать.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1337
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 179 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Annet_
, Атэй
, Google Adsense [Bot], ishvara
, jay2004
, maxim2014
, Muzzy
, varlo
, vollena71
, wig
, Кочевник
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|14286
|2674976
|
П'ят 16 лис, 2018 11:58
Атэй
|
|63912
|7968143
|
П'ят 16 лис, 2018 11:55
Annet_
|
|10945
|1590178
|
П'ят 16 лис, 2018 11:13
kreuz
|