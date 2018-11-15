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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3269327032713272

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 408
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
82
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 408
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:18

  Кочевник написав:В паролі є знак питання чи нижнє підкреслювання?

или плюс или минус?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:44

  novichok написав:
  Кочевник написав:В паролі є знак питання чи нижнє підкреслювання?

или плюс или минус?

У меня с - коректно работает
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 03:10

  Кочевник написав:Це так обзивають частини списання з холда, якщо картка поповнена по п2п.
Так ці клоуни розбили один платіж на 2, одну частину, яка з холда, провели один раз, а ту, що вже з грошей проведених по рахунку - два рази.
Ну нє дібіли?

Така сама ситуація. Списали двічі з картки. Перший в раз в день транзакції, 24.10. А другий раз з таким призначенням, вже з ощадного рахунку 05.11. Сума була 45 з копійками. Добре хочь не декілька тисяч, а то загнали б в великий -. Щей винен був би банку. Во контора.
Вже тиждень не можуть вирішити. Двічі дзвонили, та вибачались... А мені з їх вибачень???
Коли вирішиться - не знають.
Далі по Лаврову.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вкладчик1234 написав:
  consul написав:Все проверялось на трезвую внимательную голову. И на смартфоне ошибку сделать не получается )

На компе не стоят баннеро-резалки, впн, и т.п.?
Браузер хром?


Резалок, впн, и т.п. нет. Хром. Спецсимвол только !
Ни дома, ни на работе не пускает.
consul
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:32

  Фантом написав:Открыл карту Депозитка жене. По совету представителя активировали её после запуска ИБ, только вот беда карта заблокирована.
Несколько раз звонили в поддержку...


Хочу сказать спасибо, представителю форума.
Только после его вмешательства, карту смогли разблокировать.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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