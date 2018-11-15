Кочевник написав:Це так обзивають частини списання з холда, якщо картка поповнена по п2п. Так ці клоуни розбили один платіж на 2, одну частину, яка з холда, провели один раз, а ту, що вже з грошей проведених по рахунку - два рази. Ну нє дібіли?
Така сама ситуація. Списали двічі з картки. Перший в раз в день транзакції, 24.10. А другий раз з таким призначенням, вже з ощадного рахунку 05.11. Сума була 45 з копійками. Добре хочь не декілька тисяч, а то загнали б в великий -. Щей винен був би банку. Во контора. Вже тиждень не можуть вирішити. Двічі дзвонили, та вибачались... А мені з їх вибачень??? Коли вирішиться - не знають. Далі по Лаврову.
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