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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3269327032713272

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 409
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 409
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:18

  Кочевник написав:В паролі є знак питання чи нижнє підкреслювання?

или плюс или минус?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:44

  novichok написав:
  Кочевник написав:В паролі є знак питання чи нижнє підкреслювання?

или плюс или минус?

У меня с - коректно работает
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 03:10

  Кочевник написав:Це так обзивають частини списання з холда, якщо картка поповнена по п2п.
Так ці клоуни розбили один платіж на 2, одну частину, яка з холда, провели один раз, а ту, що вже з грошей проведених по рахунку - два рази.
Ну нє дібіли?

Така сама ситуація. Списали двічі з картки. Перший в раз в день транзакції, 24.10. А другий раз з таким призначенням, вже з ощадного рахунку 05.11. Сума була 45 з копійками. Добре хочь не декілька тисяч, а то загнали б в великий -. Щей винен був би банку. Во контора.
Вже тиждень не можуть вирішити. Двічі дзвонили, та вибачались... А мені з їх вибачень???
Коли вирішиться - не знають.
Далі по Лаврову.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вкладчик1234 написав:
  consul написав:Все проверялось на трезвую внимательную голову. И на смартфоне ошибку сделать не получается )

На компе не стоят баннеро-резалки, впн, и т.п.?
Браузер хром?


Резалок, впн, и т.п. нет. Хром. Спецсимвол только !
Ни дома, ни на работе не пускает.
consul
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:32

  Фантом написав:Открыл карту Депозитка жене. По совету представителя активировали её после запуска ИБ, только вот беда карта заблокирована.
Несколько раз звонили в поддержку...


Хочу сказать спасибо, представителю форума.
Только после его вмешательства, карту смогли разблокировать.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Фантом написав:Хочу сказать спасибо, представителю форума.
Только после его вмешательства, карту смогли разблокировать

Так а шо это такое было, шо за железобеТонный лок такой?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:37

Прошлая версия интернет-банка «Русского Стандарта» также остается доступна клиентам.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10737495
А шо тут? :mrgreen:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:38

  clientage написав:
  Фантом написав:Хочу сказать спасибо, представителю форума.
Только после его вмешательства, карту смогли разблокировать

Так а шо это такое было, шо за железобеТонный лок такой?


В банке сказали, что карту заблокировали через ИБ.
Т.к. карта была заблокирована изначально, пытался сначала разблокировать через ИБ. Ну и ткнул в красный замочек, с надеждой что карту разблокируют. А по факту, блок наложился на блок и разблокировка затянулась на неделю.

Зображення

Так что не вздумайте блокировать карту в ИБ, потом проблем не оберётесь. :mrgreen:
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:21

Депозитка

В ИБ в разделе КАРТЫ баланс депозитки 0 грн, а в разделе РАХУНКИ 15 грн. Такое может быть или глюк?
Правильная цифра 15 грн - закинул тест до перехода на новый ИБ СЕПОм из Аллы
Sergion
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:05

Sergion Пишите с указанием телефона,позвонят и исправят abutenko@forward-bank.com Мне исправили
gurazda
 
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