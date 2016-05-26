или плюс или минус?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:18
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:44
У меня с - коректно работает
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 16 лис, 2018 03:10
Така сама ситуація. Списали двічі з картки. Перший в раз в день транзакції, 24.10. А другий раз з таким призначенням, вже з ощадного рахунку 05.11. Сума була 45 з копійками. Добре хочь не декілька тисяч, а то загнали б в великий -. Щей винен був би банку. Во контора.
Вже тиждень не можуть вирішити. Двічі дзвонили, та вибачались... А мені з їх вибачень???
Коли вирішиться - не знають.
Далі по Лаврову.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:32
Хочу сказать спасибо, представителю форума.
Только после его вмешательства, карту смогли разблокировать.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:12
Re: Форвард Банк Forward Bank
Так а шо это такое было, шо за железобеТонный лок такой?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:37
Прошлая версия интернет-банка «Русского Стандарта» также остается доступна клиентам.
А шо тут?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:38
В банке сказали, что карту заблокировали через ИБ.
Т.к. карта была заблокирована изначально, пытался сначала разблокировать через ИБ. Ну и ткнул в красный замочек, с надеждой что карту разблокируют. А по факту, блок наложился на блок и разблокировка затянулась на неделю.
Так что не вздумайте блокировать карту в ИБ, потом проблем не оберётесь.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:21
Депозитка
В ИБ в разделе КАРТЫ баланс депозитки 0 грн, а в разделе РАХУНКИ 15 грн. Такое может быть или глюк?
Правильная цифра 15 грн - закинул тест до перехода на новый ИБ СЕПОм из Аллы
Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:05
Sergion Пишите с указанием телефона,позвонят и исправят abutenko@forward-bank.com Мне исправили
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