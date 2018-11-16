Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:20
Первый раз зашел в новый ИБ. Баланс карт виден. Но не могу понять, как посмотреть выписку по счету. Показывает, что у меня нет счетов. Кроме того, обнаружил, что не начислили кешбек по карте Марафонца. Что, отменили?
PS Дозвониться в службу поддержки очень сложно. Одно это ставит под сомнение целесообразность сотрудничества с банком.
ygn
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Додано: Суб 17 лис, 2018 06:52
"Пароль повинен включати літери обох регістрів, цифру, спецсимвол та бути більше 8 символів!"
Вот зачем сейчас появилась эта ерунда? Наоборот же, давно доказано, что такие пароли легче взломать.
https://curiosity.com/topics/the-real-r ... curiosity/
Tegularius
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Додано: Суб 17 лис, 2018 08:00
ygn
Служба поддержки ничего не решает,личный опыт,реально решают здесь
abutenko@forward-bank.com
,описываете проблему и указываете контактный телефон
gurazda
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