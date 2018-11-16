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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3270327132723273

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 409
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 409
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:20

Первый раз зашел в новый ИБ. Баланс карт виден. Но не могу понять, как посмотреть выписку по счету. Показывает, что у меня нет счетов. Кроме того, обнаружил, что не начислили кешбек по карте Марафонца. Что, отменили?

PS Дозвониться в службу поддержки очень сложно. Одно это ставит под сомнение целесообразность сотрудничества с банком.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 06:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

"Пароль повинен включати літери обох регістрів, цифру, спецсимвол та бути більше 8 символів!"
Вот зачем сейчас появилась эта ерунда? Наоборот же, давно доказано, что такие пароли легче взломать.
https://curiosity.com/topics/the-real-r ... curiosity/
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 08:00

ygn Служба поддержки ничего не решает,личный опыт,реально решают здесь abutenko@forward-bank.com,описываете проблему и указываете контактный телефон
gurazda
 
Повідомлень: 153
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  #<1 ... 3270327132723273
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