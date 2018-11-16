Первый раз зашел в новый ИБ. Баланс карт виден. Но не могу понять, как посмотреть выписку по счету. Показывает, что у меня нет счетов. Кроме того, обнаружил, что не начислили кешбек по карте Марафонца. Что, отменили?
PS Дозвониться в службу поддержки очень сложно. Одно это ставит под сомнение целесообразность сотрудничества с банком.
gurazda написав:ygn Служба поддержки ничего не решает,личный опыт,реально решают здесь abutenko@forward-bank.com,описываете проблему и указываете контактный телефон
что с депозитками и СМС-информированием после перехода на новый процессинг смс не приходят , когда счет пополняется
Такі дрібниці банку не цікавлять.
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