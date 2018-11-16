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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3270327132723273

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 409
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 409
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:20

Первый раз зашел в новый ИБ. Баланс карт виден. Но не могу понять, как посмотреть выписку по счету. Показывает, что у меня нет счетов. Кроме того, обнаружил, что не начислили кешбек по карте Марафонца. Что, отменили?

PS Дозвониться в службу поддержки очень сложно. Одно это ставит под сомнение целесообразность сотрудничества с банком.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 06:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

"Пароль повинен включати літери обох регістрів, цифру, спецсимвол та бути більше 8 символів!"
Вот зачем сейчас появилась эта ерунда? Наоборот же, давно доказано, что такие пароли легче взломать.
https://curiosity.com/topics/the-real-r ... curiosity/
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 08:00

ygn Служба поддержки ничего не решает,личный опыт,реально решают здесь abutenko@forward-bank.com,описываете проблему и указываете контактный телефон
gurazda
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:02

  gurazda написав:ygn Служба поддержки ничего не решает,личный опыт,реально решают здесь abutenko@forward-bank.com,описываете проблему и указываете контактный телефон

что с депозитками и СМС-информированием :?: после перехода на новый процессинг смс не приходят , когда счет пополняется :evil:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:09

  sens написав:
  gurazda написав:ygn Служба поддержки ничего не решает,личный опыт,реально решают здесь abutenko@forward-bank.com,описываете проблему и указываете контактный телефон

что с депозитками и СМС-информированием :?: после перехода на новый процессинг смс не приходят , когда счет пополняется :evil:

Такі дрібниці банку не цікавлять.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:39

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:
  gurazda написав:ygn Служба поддержки ничего не решает,личный опыт,реально решают здесь abutenko@forward-bank.com,описываете проблему и указываете контактный телефон

что с депозитками и СМС-информированием :?: после перехода на новый процессинг смс не приходят , когда счет пополняется :evil:

Такі дрібниці банку не цікавлять.
ваше мнение , не банка , тоже )
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:35

Ліквідність в банці Ок
http://www.forward-bank.com/about/activ ... 018/EN.pdf
що може дещо заспокоїти імяреків.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:20

  sens написав:что с депозитками и СМС-информированием :?: после перехода на новый процессинг смс не приходят , когда счет пополняется :evil:
Мне приходят сразу при пополнении через банкомат. Долго приходится ждать СМС для входа в ИБ.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

  octopus написав:при пополнении через банкомат

исключительно безнал,за кеш онли обмен валюты
никому не верю
sens
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