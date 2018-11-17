Форвард Банк Forward Bank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:20
Первый раз зашел в новый ИБ. Баланс карт виден. Но не могу понять, как посмотреть выписку по счету. Показывает, что у меня нет счетов. Кроме того, обнаружил, что не начислили кешбек по карте Марафонца. Что, отменили?
PS Дозвониться в службу поддержки очень сложно. Одно это ставит под сомнение целесообразность сотрудничества с банком.
ygn
Повідомлень: 2009
З нами з: 19.02.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 170 раз.
Профіль
Додано: Суб 17 лис, 2018 06:52
"Пароль повинен включати літери обох регістрів, цифру, спецсимвол та бути більше 8 символів!"
Вот зачем сейчас появилась эта ерунда? Наоборот же, давно доказано, что такие пароли легче взломать.
https://curiosity.com/topics/the-real-r ... curiosity/
Tegularius
Повідомлень: 733
З нами з: 11.02.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 116 раз.
Профіль
Додано: Суб 17 лис, 2018 08:00
ygn
Служба поддержки ничего не решает,личный опыт,реально решают здесь
abutenko@forward-bank.com
,описываете проблему и указываете контактный телефон
gurazda
Повідомлень: 153
З нами з: 20.02.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 15 раз.
Профіль
Додано: Суб 17 лис, 2018 18:02
gurazda написав: ygn
Служба поддержки ничего не решает,личный опыт,реально решают здесь
abutenko@forward-bank.com
,описываете проблему и указываете контактный телефон
что с депозитками и СМС-информированием
после перехода на новый процессинг смс не приходят , когда счет пополняется
никому не верю
sens
Повідомлень: 11120
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 640 раз.
Профіль
Додано: Суб 17 лис, 2018 18:09
sens написав: gurazda написав: ygn
Служба поддержки ничего не решает,личный опыт,реально решают здесь
abutenko@forward-bank.com
,описываете проблему и указываете контактный телефон
что с депозитками и СМС-информированием
после перехода на новый процессинг смс не приходят , когда счет пополняется
Такі дрібниці банку не цікавлять.
Свіжий промо від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 26318
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1335 раз.
Профіль
Додано: Суб 17 лис, 2018 18:39
Квесторе_поверніться написав: sens написав: gurazda написав: ygn
Служба поддержки ничего не решает,личный опыт,реально решают здесь
abutenko@forward-bank.com
,описываете проблему и указываете контактный телефон
что с депозитками и СМС-информированием
после перехода на новый процессинг смс не приходят , когда счет пополняется
Такі дрібниці банку не цікавлять.
ваше мнение , не банка , тоже )
никому не верю
sens
Повідомлень: 11120
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 640 раз.
Профіль
Додано: Суб 17 лис, 2018 19:35
Ліквідність в банці Ок
http://www.forward-bank.com/about/activ ... 018/EN.pdf
що може дещо заспокоїти імяреків.
Свіжий промо від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 26318
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1335 раз.
Профіль
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:20
sens написав:
что с депозитками и СМС-информированием
после перехода на новый процессинг смс не приходят , когда счет пополняется
Мне приходят сразу при пополнении через банкомат. Долго приходится ждать СМС для входа в ИБ.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
octopus
Повідомлень: 3559
З нами з: 16.10.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 131 раз.
Профіль
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:06
octopus написав:
при пополнении через банкомат
исключительно безнал,за кеш онли обмен валюты
никому не верю
sens
Повідомлень: 11120
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 640 раз.
Профіль
Додано: Нед 18 лис, 2018 08:24
gurazda написав: ygn
Служба поддержки ничего не решает,личный опыт,реально решают здесь
abutenko@forward-bank.com
,описываете проблему и указываете контактный телефон
Стосовно неправомірних сисань також може допомогти, чи тількі у відділення топати?
Кочевник
Повідомлень: 549
З нами з: 16.02.17
Подякував: 94 раз.
Подякували: 28 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
63955
7981677
Нед 18 лис, 2018 09:56 la9
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
14404
2692745
10956
1591997