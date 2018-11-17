Мне помогли без посещения отделения. Если 15 грн. блокировки за снятие, то возвращаются на след. день (дурацкий момент, но таковой имеется).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лис, 2018 11:35
Мне помогли без посещения отделения. Если 15 грн. блокировки за снятие, то возвращаются на след. день (дурацкий момент, но таковой имеется).
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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