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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3271327232733274

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 409
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 409
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 11:35

  Кочевник написав:Стосовно неправомірних списань також може допомогти, чи тількі у відділення топати?
Мне помогли без посещения отделения. Если 15 грн. блокировки за снятие, то возвращаются на след. день (дурацкий момент, но таковой имеется).
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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  #<1 ... 3271327232733274
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